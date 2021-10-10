https://ria.ru/20211010/vuchich-1753920189.html

Вучич поблагодарил Россию за "Спутник V"

Вучич поблагодарил Россию за "Спутник V" - РИА Новости, 10.10.2021

Вучич поблагодарил Россию за "Спутник V"

Сербия благодарна России за помощь с вакцинами и в борьбе против коронавируса, заявил президент страны Александр Вучич по итогам переговоров с главой МИД РФ... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T21:01

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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Сербия благодарна России за помощь с вакцинами и в борьбе против коронавируса, заявил президент страны Александр Вучич по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Во время кризиса, связанного с ковидом, мы получили первый и второй компонент "Спутника V", это стало отличным показателем. Не забудем и российских врачей с техникой, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. Наши граждане стали намного увереннее тогда. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке", - сказал сербский президент.По словам Вучича, Белград также благодарен Москве за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.Старт первой фазы производства (расфасовки) вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума в начале июня. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.

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