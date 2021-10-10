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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211010/vuchich-1753920189.html
Вучич поблагодарил Россию за "Спутник V"
Вучич поблагодарил Россию за "Спутник V" - РИА Новости, 10.10.2021
Вучич поблагодарил Россию за "Спутник V"
Сербия благодарна России за помощь с вакцинами и в борьбе против коронавируса, заявил президент страны Александр Вучич по итогам переговоров с главой МИД РФ... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T21:01
2021-10-10T21:02
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
белград (город)
москва
здоровье - общество
александр вучич
коронавирусы
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Сербия благодарна России за помощь с вакцинами и в борьбе против коронавируса, заявил президент страны Александр Вучич по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Во время кризиса, связанного с ковидом, мы получили первый и второй компонент "Спутника V", это стало отличным показателем. Не забудем и российских врачей с техникой, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. Наши граждане стали намного увереннее тогда. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке", - сказал сербский президент.По словам Вучича, Белград также благодарен Москве за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.Старт первой фазы производства (расфасовки) вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума в начале июня. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.
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в мире, вакцинация, белград (город), москва, здоровье - общество, александр вучич, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
21:01 10.10.2021 (обновлено: 21:02 10.10.2021)
 
Вучич поблагодарил Россию за "Спутник V"

Вучич поблагодарил Россию за "Спутник V" и за помощь в борьбе с коронавирусом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Сербия благодарна России за помощь с вакцинами и в борьбе против коронавируса, заявил президент страны Александр Вучич по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Во время кризиса, связанного с ковидом, мы получили первый и второй компонент "Спутника V", это стало отличным показателем. Не забудем и российских врачей с техникой, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. Наши граждане стали намного увереннее тогда. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке", - сказал сербский президент.
По словам Вучича, Белград также благодарен Москве за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.
Старт первой фазы производства (расфасовки) вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума в начале июня. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 20:36
Вучич надеется встретиться с Путиным в этом году
 
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