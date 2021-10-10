https://ria.ru/20211010/vuchich-1753918401.html
Вучич надеется встретиться с Путиным в этом году
Вучич надеется встретиться с Путиным в этом году - РИА Новости, 10.10.2021
Вучич надеется встретиться с Путиным в этом году
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется до конца года встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:36
2021-10-10T20:36
2021-10-10T21:15
владимир путин
александр вучич
россия
сербия
цены на нефть
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется до конца года встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным."Я поблагодарил президента Путина (через главу МИД РФ Сергея Лаврова - ред.) за поддержку по многим вопросам и выразил надежду, что до конца года у меня будет возможность встретиться с российским президентом и стратегически переговорить обо всех вопросах наших взаимоотношений", - сказал Вучич на брифинге по итогам переговоров с Лавровым.Со своей стороны Лавров отметил, что передал главе Сербии наилучшие пожелания от Путина."Он настроен на активное продолжение диалога на высшем уровне. Мы обсудили возможные контакты на уровне президентов в ближайшем будущем. И договоримся, я уверен, о том, когда такая встреча в очередной раз состоится", - добавил министр.
https://ria.ru/20211007/putin-1753503097.html
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владимир путин, александр вучич, россия, сербия, цены на нефть
20:36 10.10.2021 (обновлено: 21:15 10.10.2021)
Вучич надеется встретиться с Путиным в этом году
Вучич заявил, что надеется встретиться с Путиным до конца этого года