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Вучич надеется встретиться с Путиным в этом году
Вучич надеется встретиться с Путиным в этом году - РИА Новости, 10.10.2021
Вучич надеется встретиться с Путиным в этом году
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется до конца года встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:36
2021-10-10T21:15
владимир путин
александр вучич
россия
сербия
цены на нефть
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется до конца года встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным."Я поблагодарил президента Путина (через главу МИД РФ Сергея Лаврова - ред.) за поддержку по многим вопросам и выразил надежду, что до конца года у меня будет возможность встретиться с российским президентом и стратегически переговорить обо всех вопросах наших взаимоотношений", - сказал Вучич на брифинге по итогам переговоров с Лавровым.Со своей стороны Лавров отметил, что передал главе Сербии наилучшие пожелания от Путина."Он настроен на активное продолжение диалога на высшем уровне. Мы обсудили возможные контакты на уровне президентов в ближайшем будущем. И договоримся, я уверен, о том, когда такая встреча в очередной раз состоится", - добавил министр.
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владимир путин, александр вучич, россия, сербия, цены на нефть
20:36 10.10.2021 (обновлено: 21:15 10.10.2021)
 
Вучич надеется встретиться с Путиным в этом году

Вучич заявил, что надеется встретиться с Путиным до конца этого года

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется до конца года встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Я поблагодарил президента Путина (через главу МИД РФ Сергея Лаврова - ред.) за поддержку по многим вопросам и выразил надежду, что до конца года у меня будет возможность встретиться с российским президентом и стратегически переговорить обо всех вопросах наших взаимоотношений", - сказал Вучич на брифинге по итогам переговоров с Лавровым.
Со своей стороны Лавров отметил, что передал главе Сербии наилучшие пожелания от Путина.
"Он настроен на активное продолжение диалога на высшем уровне. Мы обсудили возможные контакты на уровне президентов в ближайшем будущем. И договоримся, я уверен, о том, когда такая встреча в очередной раз состоится", - добавил министр.
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Владимир ПутинАлександр ВучичРоссияСербияЦены на нефть
 
 
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