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Представитель талибов оценил встречу с США в Дохе
Представитель талибов оценил встречу с США в Дохе - РИА Новости, 10.10.2021
Представитель талибов оценил встречу с США в Дохе
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* назвало "плодотворной" первую встречу с американской делегацией в Дохе после ухода американцев из... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T19:39
2021-10-10T19:39
2021-10-10T20:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
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афганистан
талибан
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ДОХА, 10 окт - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* назвало "плодотворной" первую встречу с американской делегацией в Дохе после ухода американцев из Афганистана, надеется, что она поможет получить признание со стороны США, говорится в заявлении министра информации временного правительства талибов Хайруллы Хайрва, его цитирует катарский телеканал "Аль-Джазира"."Американо-афганская встреча в Дохе была плодотворной, надеемся, что она поможет признанию афганского правительства", - отметил министр.Ранее глава МИД правительства талибов Амир Хану Моттаки сообщил, что встреча с американцами в Дохе продолжалась два дня, делегации обсудили гуманитарные аспекты, выполнение Дохийского соглашения о мире, потребовав от США разморозить зарубежные активы Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела.* Запрещенное в России террористическое движение
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в мире, сша, доха, афганистан, талибан
19:39 10.10.2021 (обновлено: 20:13 10.10.2021)
Представитель талибов оценил встречу с США в Дохе
Министр информации правительства талибов назвал встречу с США в Дохе плодотворной