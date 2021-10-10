https://ria.ru/20211010/vstrecha-1753913891.html

Представитель талибов оценил встречу с США в Дохе

Представитель талибов оценил встречу с США в Дохе - РИА Новости, 10.10.2021

Представитель талибов оценил встречу с США в Дохе

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* назвало "плодотворной" первую встречу с американской делегацией в Дохе после ухода американцев из... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T19:39

2021-10-10T19:39

2021-10-10T20:13

захват власти в афганистане талибами

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сша

доха

афганистан

талибан

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ДОХА, 10 окт - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* назвало "плодотворной" первую встречу с американской делегацией в Дохе после ухода американцев из Афганистана, надеется, что она поможет получить признание со стороны США, говорится в заявлении министра информации временного правительства талибов Хайруллы Хайрва, его цитирует катарский телеканал "Аль-Джазира"."Американо-афганская встреча в Дохе была плодотворной, надеемся, что она поможет признанию афганского правительства", - отметил министр.Ранее глава МИД правительства талибов Амир Хану Моттаки сообщил, что встреча с американцами в Дохе продолжалась два дня, делегации обсудили гуманитарные аспекты, выполнение Дохийского соглашения о мире, потребовав от США разморозить зарубежные активы Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела.* Запрещенное в России террористическое движение

https://ria.ru/20211009/afganistan-1753815385.html

сша

доха

афганистан

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в мире, сша, доха, афганистан, талибан