https://ria.ru/20211010/vstrecha-1753884225.html

Путин встретится с премьером Армении 12 октября

Путин встретится с премьером Армении 12 октября - РИА Новости, 10.10.2021

Путин встретится с премьером Армении 12 октября

Президент РФ Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:24

2021-10-10T14:24

2021-10-10T14:27

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госдума рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с депутатами Госдумы нового созыва.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле 12 октября."Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны... В этот же день пройдёт новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном", - рассказали в телепрогр

https://ria.ru/20211006/azerbaydzhan-1753276867.html

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россия

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2021

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в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, россия, политика, дмитрий песков, госдума рф