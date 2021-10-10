https://ria.ru/20211010/vstrecha-1753884225.html
Путин встретится с премьером Армении 12 октября
Путин встретится с премьером Армении 12 октября - РИА Новости, 10.10.2021
Путин встретится с премьером Армении 12 октября
Президент РФ Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:24
2021-10-10T14:24
2021-10-10T14:27
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с депутатами Госдумы нового созыва.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле 12 октября."Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны... В этот же день пройдёт новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном", - рассказали в телепрогр
https://ria.ru/20211006/azerbaydzhan-1753276867.html
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в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, россия, политика, дмитрий песков, госдума рф
14:24 10.10.2021 (обновлено: 14:27 10.10.2021)
Путин встретится с премьером Армении 12 октября
Президент России Путин встретится с премьер-министром Армении Пашиняном 12 октября