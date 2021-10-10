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Путин встретится с премьером Армении 12 октября
Путин встретится с премьером Армении 12 октября - РИА Новости, 10.10.2021
Путин встретится с премьером Армении 12 октября
Президент РФ Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:24
2021-10-10T14:27
в мире
армения
владимир путин
никол пашинян
россия
политика
дмитрий песков
госдума рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с депутатами Госдумы нового созыва.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле 12 октября."Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны... В этот же день пройдёт новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном", - рассказали в телепрогр
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в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, россия, политика, дмитрий песков, госдума рф
14:24 10.10.2021 (обновлено: 14:27 10.10.2021)
 
Путин встретится с премьером Армении 12 октября

Президент России Путин встретится с премьер-министром Армении Пашиняном 12 октября

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с депутатами Госдумы нового созыва.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле 12 октября.
"Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны... В этот же день пройдёт новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном", - рассказали в телепрогр
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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В миреАрменияВладимир ПутинНикол ПашинянРоссияПолитикаДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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