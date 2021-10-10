https://ria.ru/20211010/vozdukh-1753774654.html

Эколог рассказал, как спастись от вредных газов из-за пластиковых окон

Эколог рассказал, как очистить дома россиян от вредного газа - РИА Новости, 10.10.2021

Эколог рассказал, как спастись от вредных газов из-за пластиковых окон

Современные пластиковые окна удерживают в домах не только тепло, но и опасный для здоровья газ. Как очистить от него дом, посоветовал в беседе с радио Sputnik... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T02:15

2021-10-10T02:15

2021-10-10T02:15

общество

здоровье

жилье

россия

антон ястребцев

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Современные пластиковые окна удерживают в домах не только тепло, но и опасный для здоровья газ. Как очистить от него дом, посоветовал в беседе с радио Sputnik эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.Дыхание человека постепенно наполняет помещение углекислым газом. Изготовленные по современным технологиям пластиковые окна закрываются почти герметично, в результате состав воздуха в доме может становиться вредным для здоровья, предупредил Ястребцев.По словам эксперта, повышенное содержание в воздухе углекислого газа может приводить к снижению работоспособности и сонливости."А если совсем "надышать", то у тех, кто слабее или старше, может и сердце прихватить", —предостерег Ястребцев.В холодную погоду люди начинают реже проветривать комнаты и открывают окна ненадолго. Однако для того, чтобы воздух очистился, нужно держать створки распахнутыми до тех пор, пока температура в помещении не понизится, считает эколог."Открывайте окна на пятнадцать минут и следите за тем, чтобы температура в помещении снизилась на один-два градуса, это первый признак того, что вы хорошо проветрили", — посоветовал он.Для проветривания лучше выбирать дождливую погоду: тогда снизится риск загрязнения воздуха в квартире различными вредными примесями, характерными для городской среды, продолжил Ястребцев."Проветривать лучше во время дождя или сразу после него. Дождь прибивает все загрязнители и взвешенные частицы к земле. Сажа, пыль, цемент, частицы шин и всякая другая дрянь, которая летает в воздухе, будет прибита к земле. Именно по этой причине экологи никогда не забирают воздух для проверки после дождя, потому что он будет чистым", — заключил Ястребцев.

https://ria.ru/20210901/rak-1748095697.html

https://ria.ru/20210903/konditsioner-1748454204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, жилье, россия, антон ястребцев