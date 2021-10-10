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Эколог рассказал, как спастись от вредных газов из-за пластиковых окон
Эколог рассказал, как очистить дома россиян от вредного газа - РИА Новости, 10.10.2021
Эколог рассказал, как спастись от вредных газов из-за пластиковых окон
Современные пластиковые окна удерживают в домах не только тепло, но и опасный для здоровья газ. Как очистить от него дом, посоветовал в беседе с радио Sputnik... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T02:15
2021-10-10T02:15
общество
здоровье
жилье
россия
антон ястребцев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Современные пластиковые окна удерживают в домах не только тепло, но и опасный для здоровья газ. Как очистить от него дом, посоветовал в беседе с радио Sputnik эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.Дыхание человека постепенно наполняет помещение углекислым газом. Изготовленные по современным технологиям пластиковые окна закрываются почти герметично, в результате состав воздуха в доме может становиться вредным для здоровья, предупредил Ястребцев.По словам эксперта, повышенное содержание в воздухе углекислого газа может приводить к снижению работоспособности и сонливости."А если совсем "надышать", то у тех, кто слабее или старше, может и сердце прихватить", —предостерег Ястребцев.В холодную погоду люди начинают реже проветривать комнаты и открывают окна ненадолго. Однако для того, чтобы воздух очистился, нужно держать створки распахнутыми до тех пор, пока температура в помещении не понизится, считает эколог."Открывайте окна на пятнадцать минут и следите за тем, чтобы температура в помещении снизилась на один-два градуса, это первый признак того, что вы хорошо проветрили", — посоветовал он.Для проветривания лучше выбирать дождливую погоду: тогда снизится риск загрязнения воздуха в квартире различными вредными примесями, характерными для городской среды, продолжил Ястребцев."Проветривать лучше во время дождя или сразу после него. Дождь прибивает все загрязнители и взвешенные частицы к земле. Сажа, пыль, цемент, частицы шин и всякая другая дрянь, которая летает в воздухе, будет прибита к земле. Именно по этой причине экологи никогда не забирают воздух для проверки после дождя, потому что он будет чистым", — заключил Ястребцев.
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общество, здоровье, жилье, россия, антон ястребцев
02:15 10.10.2021
 
Эколог рассказал, как очистить дома россиян от вредного газа

Эколог Ястребцев: проветривать квартиры нужно во время дождя или сразу после него

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПластиковые окна
Пластиковые окна - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Современные пластиковые окна удерживают в домах не только тепло, но и опасный для здоровья газ. Как очистить от него дом, посоветовал в беседе с радио Sputnik эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Дыхание человека постепенно наполняет помещение углекислым газом. Изготовленные по современным технологиям пластиковые окна закрываются почти герметично, в результате состав воздуха в доме может становиться вредным для здоровья, предупредил Ястребцев.
"Если в квартиру из-за пластиковых окон не попадает свежий воздух, то постоянно будет нарастать концентрация углекислого газа в помещении и падать концентрация кислорода, из-за чего состояние человека будет ухудшаться", — сказал он.
По словам эксперта, повышенное содержание в воздухе углекислого газа может приводить к снижению работоспособности и сонливости.
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"А если совсем "надышать", то у тех, кто слабее или старше, может и сердце прихватить", —предостерег Ястребцев.
В холодную погоду люди начинают реже проветривать комнаты и открывают окна ненадолго. Однако для того, чтобы воздух очистился, нужно держать створки распахнутыми до тех пор, пока температура в помещении не понизится, считает эколог.
"Открывайте окна на пятнадцать минут и следите за тем, чтобы температура в помещении снизилась на один-два градуса, это первый признак того, что вы хорошо проветрили", — посоветовал он.
Для проветривания лучше выбирать дождливую погоду: тогда снизится риск загрязнения воздуха в квартире различными вредными примесями, характерными для городской среды, продолжил Ястребцев.
"Проветривать лучше во время дождя или сразу после него. Дождь прибивает все загрязнители и взвешенные частицы к земле. Сажа, пыль, цемент, частицы шин и всякая другая дрянь, которая летает в воздухе, будет прибита к земле. Именно по этой причине экологи никогда не забирают воздух для проверки после дождя, потому что он будет чистым", — заключил Ястребцев.
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