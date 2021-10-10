https://ria.ru/20211010/voyny-1753915218.html

Человечество ждут две новые мировые войны

Человечеству предрекли две ужасные мировые войны - РИА Новости, 10.10.2021

Человечество ждут две новые мировые войны

Обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли считает, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T19:46

2021-10-10T19:46

2021-10-10T20:08

в мире

сша

япония

азия

китай

тайвань

народно-освободительная армия китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738853916_337:256:3157:1842_1920x0_80_0_0_8b8055dca0bdc233a62f34889e99943c.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли считает, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам.По его мнению, две великие державы могут начать схватку за Тайвань. Если американским силам удастся одержать верх над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), это не заставит Пекин отказаться от идеи воссоединения с островом, считает Фарли. КНР заключит с США временное перемирие, а затем снова нанесет удар для присоединения спорного региона, считает автор."Даже если Китай победит в кампании за Тайвань, это не искоренит фундаментальные противоречия с Соединенными Штатами. Хотя сложно предугадать реакцию государств Азии на военный успех НОАК, можно предположить, что после этого события такие страны, как Вьетнам, Япония и Южная Корея, будут стремиться к более тесному союзу с Вашингтоном. А это создаст предпосылки для еще одного конфликта", — говорится в публикации.Любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведет к разрушению инфраструктуры, финансовых и торговых связей, сложившихся между Азией и Северной Америкой, напомнил Фарли.Автор статьи выразил надежду на то, что человечеству удастся избежать такого сценария.

https://ria.ru/20211010/klyuch-1753894609.html

сша

япония

азия

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, япония, азия, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая