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Человечество ждут две новые мировые войны
Человечеству предрекли две ужасные мировые войны - РИА Новости, 10.10.2021
Человечество ждут две новые мировые войны
Обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли считает, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T19:46
2021-10-10T20:08
в мире
сша
япония
азия
китай
тайвань
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли считает, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам.По его мнению, две великие державы могут начать схватку за Тайвань. Если американским силам удастся одержать верх над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), это не заставит Пекин отказаться от идеи воссоединения с островом, считает Фарли. КНР заключит с США временное перемирие, а затем снова нанесет удар для присоединения спорного региона, считает автор."Даже если Китай победит в кампании за Тайвань, это не искоренит фундаментальные противоречия с Соединенными Штатами. Хотя сложно предугадать реакцию государств Азии на военный успех НОАК, можно предположить, что после этого события такие страны, как Вьетнам, Япония и Южная Корея, будут стремиться к более тесному союзу с Вашингтоном. А это создаст предпосылки для еще одного конфликта", — говорится в публикации.Любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведет к разрушению инфраструктуры, финансовых и торговых связей, сложившихся между Азией и Северной Америкой, напомнил Фарли.Автор статьи выразил надежду на то, что человечеству удастся избежать такого сценария.
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сша
япония
азия
китай
тайвань
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в мире, сша, япония, азия, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая
19:46 10.10.2021 (обновлено: 20:08 10.10.2021)
 
Человечеству предрекли две ужасные мировые войны

19Fortyfive: человечество столкнется с двумя ужасными мировыми войнами

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли считает, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам.
"Противоборство Вашингтона и Пекина, скорее всего, не закончится одним решающим столкновением, а приведет к серии вооруженных кампаний", — пишет он.
По его мнению, две великие державы могут начать схватку за Тайвань. Если американским силам удастся одержать верх над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), это не заставит Пекин отказаться от идеи воссоединения с островом, считает Фарли. КНР заключит с США временное перемирие, а затем снова нанесет удар для присоединения спорного региона, считает автор.
"Даже если Китай победит в кампании за Тайвань, это не искоренит фундаментальные противоречия с Соединенными Штатами. Хотя сложно предугадать реакцию государств Азии на военный успех НОАК, можно предположить, что после этого события такие страны, как Вьетнам, Япония и Южная Корея, будут стремиться к более тесному союзу с Вашингтоном. А это создаст предпосылки для еще одного конфликта", — говорится в публикации.
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Автор статьи выразил надежду на то, что человечеству удастся избежать такого сценария.
 
В миреСШАЯпонияАзияКитайТайваньНародно-освободительная армия Китая
 
 
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