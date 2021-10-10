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Запад некому кормить: он ждет спасения от России
Запад некому кормить: он ждет спасения от России - РИА Новости, 10.10.2021
Запад некому кормить: он ждет спасения от России
Не секрет, что Великобритания столкнулась сразу с каскадом жестких кризисов — от дикого подорожания электроэнергии и банкротств энергокомпаний до приостановок... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T08:00
2021-10-10T08:03
в мире
авторы
сша
великобритания
евросоюз
россия
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Не секрет, что Великобритания столкнулась сразу с каскадом жестких кризисов — от дикого подорожания электроэнергии и банкротств энергокомпаний до приостановок работы химических предприятий и банального торгового дефицита.Причину последнего связывают прежде всего с жестким дефицитом дальнобойщиков. Причем если в начале лета нехватка составляла 70 тысяч водителей, то к осени она выросла до ста.Сейчас британское правительство инициировало раздачу 10,5 тысячи трехмесячных рабочих виз, из которых пять тысяч водительских, чтобы сгладить кризис пустых полок под Рождество. Правда, еще неизвестно, что из этого выйдет: далеко не все готовы пройти бюрократическо-противоковидные круги ада даже ради обещанной зарплаты в шесть тысяч фунтов — получать-то ее они смогут аж целых 90 дней. Многие говорят, что "не хотят переезжать всего на три месяца, чтобы британцам было проще организовать свой отпуск".Однако на самом деле проблема не ограничивается исключительно Великобританией. Бестолковое государственное управление на острове в сочетании с последствиями Brexit просто усилило и ускорило кризис, наглядно продемонстрировав то, с чем в обозримом будущем могут столкнуться другие страны: водители-дальнобойщики становятся всеобщим дефицитом.Исследование Международного союза автотранспорта (IRU) продемонстрировало, что после сокращения нехватки профессиональных водителей в 2020 году из-за ковидных ограничений в 2021-м он должен снова резко усугубиться.Причем ранее наиболее остро проблема проявлялась в странах "золотого миллиарда". Например, в Германии уже не хватает 45-60 тысяч водителей, и дефицит только растет. Еще мрачнее картина в Польше, где не хватает более 120 тысяч водителей, в значительной степени из-за того что многие из местных уехали смягчать дефицит чуть западнее. Всего же в Европе нехватка водителей оценивается в 400 тысяч. В Северной Америке ситуация чуть получше. Тем не менее в США сегодня не хватает 60 тысяч водителей, а в Канаде показатель приближается к 40 тысячам.Но теперь проблема начинает распространяться и на остальной мир. По прогнозам упомянутого IRU, дефицит профессиональных водителей в России и Турции в относительном измерении (в процентах от общего числа) мог превысить европейский уже в нынешнем году. А в Узбекистане и сходных с ним странах их нехватка должна была оказаться еще большей, чем в России и Турции. Однако прогнозы, видимо, делались без учета обстоятельств, связанных с усложнением пересечения границ и трудоустройства из-за пандемии. Именно поэтому "водительский" кризис пока в полной мере накрыл Британию и готовится распространиться на континентальную Европу. Но в конечном счете он неизбежно затронет и остальные страны.Нельзя сказать, что проблема появилась вчера: о нехватке водителей (да и людей других рабочих специальностей) в Европе всерьез задумались еще десятилетия назад. В принципе, все попытки либерализации европейского рынка рабочей силы (то есть допуска на него трудовых ресурсов из развивающихся — прежде всего, сопредельных — стран), расширение Евросоюза и даже киевский Майдан отчасти были связаны с попытками купировать эту проблему. И в некоторой степени это даже получилось.Но тут пришла пандемия и спутала все карты. И дело не только в усложнении пересечения границ, хотя это и стало серьезной проблемой. Вместе с ней появились и другие. Например, потребовалось гораздо больше так называемых поставщиков "последней мили" — людей, обеспечивающих доставку товаров непосредственно на дом. Эта услуга активно развивалась и сама собой, но пандемия и связанные с ней ограничения подстегнули процесс и отвлекли часть рабочей силы, которая могла бы заниматься более серьезными перевозками, на это направление.Еще одна проблема — безумная раздача денег правительствами развитых стран своим гражданам. Количество получателей "вертолетных" денег в Северной Америке и Европе существенно выросло, получаемые ими суммы тоже. На этом фоне тяжелая и не столь уж высокооплачиваемая профессия водителя стала еще менее привлекательной. Хотя ее престиж начал падать гораздо раньше: романтический образ Резинового Утенка в исполнении Криса Кристоферсона в фильме "Конвой" — это далекие семидесятые годы прошлого столетия.К тому же шесть тысяч фунтов, обещанных водителям британскими властями, — сумма достаточно условная. Например, весьма популярные сегодня в Европе украинские водители готовы работать за полторы тысячи евро в месяц, но на руки нередко получают существенно меньше, потому что им урезают зарплату за все подряд: перерасход топлива, царапины на кузове и так далее. Понятно, что за такие деньги ни один европеец пальцем о палец не ударит.Описанная ситуация может привести к тому, что полки магазинов в ЕС уже этой зимой могут стать похожи на полки британских.Но в дальнейшем эта "болезнь" неизбежно будет экспортироваться европейцами в сопредельные, а потом и во все более отдаленные страны, включая, разумеется, и Россию. И удастся ли такому "экспорту" что-то противопоставить — большой вопрос. Ну и уж конечно, одними водителями проблема не ограничится.
https://ria.ru/20211009/vlast-1753776672.html
https://ria.ru/20211007/gaz-1753524945.html
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https://ria.ru/20211009/britaniya-1753814844.html
сша
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Валерий Михайлов
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Валерий Михайлов
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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353
60
в мире, авторы, сша, великобритания, евросоюз, россия
08:00 10.10.2021 (обновлено: 08:03 10.10.2021)
 

Запад некому кормить: он ждет спасения от России

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗолотой юбилейный мост в Лондоне
Золотой юбилейный мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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Не секрет, что Великобритания столкнулась сразу с каскадом жестких кризисов — от дикого подорожания электроэнергии и банкротств энергокомпаний до приостановок работы химических предприятий и банального торгового дефицита.
Причину последнего связывают прежде всего с жестким дефицитом дальнобойщиков. Причем если в начале лета нехватка составляла 70 тысяч водителей, то к осени она выросла до ста.
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 01:07
В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Сейчас британское правительство инициировало раздачу 10,5 тысячи трехмесячных рабочих виз, из которых пять тысяч водительских, чтобы сгладить кризис пустых полок под Рождество. Правда, еще неизвестно, что из этого выйдет: далеко не все готовы пройти бюрократическо-противоковидные круги ада даже ради обещанной зарплаты в шесть тысяч фунтов — получать-то ее они смогут аж целых 90 дней. Многие говорят, что "не хотят переезжать всего на три месяца, чтобы британцам было проще организовать свой отпуск".
Однако на самом деле проблема не ограничивается исключительно Великобританией. Бестолковое государственное управление на острове в сочетании с последствиями Brexit просто усилило и ускорило кризис, наглядно продемонстрировав то, с чем в обозримом будущем могут столкнуться другие страны: водители-дальнобойщики становятся всеобщим дефицитом.
Исследование Международного союза автотранспорта (IRU) продемонстрировало, что после сокращения нехватки профессиональных водителей в 2020 году из-за ковидных ограничений в 2021-м он должен снова резко усугубиться.
Заседание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 15:31
В Британии пожаловались на "издевательства России"
Причем ранее наиболее остро проблема проявлялась в странах "золотого миллиарда". Например, в Германии уже не хватает 45-60 тысяч водителей, и дефицит только растет. Еще мрачнее картина в Польше, где не хватает более 120 тысяч водителей, в значительной степени из-за того что многие из местных уехали смягчать дефицит чуть западнее. Всего же в Европе нехватка водителей оценивается в 400 тысяч. В Северной Америке ситуация чуть получше. Тем не менее в США сегодня не хватает 60 тысяч водителей, а в Канаде показатель приближается к 40 тысячам.
Но теперь проблема начинает распространяться и на остальной мир. По прогнозам упомянутого IRU, дефицит профессиональных водителей в России и Турции в относительном измерении (в процентах от общего числа) мог превысить европейский уже в нынешнем году. А в Узбекистане и сходных с ним странах их нехватка должна была оказаться еще большей, чем в России и Турции. Однако прогнозы, видимо, делались без учета обстоятельств, связанных с усложнением пересечения границ и трудоустройства из-за пандемии. Именно поэтому "водительский" кризис пока в полной мере накрыл Британию и готовится распространиться на континентальную Европу. Но в конечном счете он неизбежно затронет и остальные страны.
Нельзя сказать, что проблема появилась вчера: о нехватке водителей (да и людей других рабочих специальностей) в Европе всерьез задумались еще десятилетия назад. В принципе, все попытки либерализации европейского рынка рабочей силы (то есть допуска на него трудовых ресурсов из развивающихся — прежде всего, сопредельных — стран), расширение Евросоюза и даже киевский Майдан отчасти были связаны с попытками купировать эту проблему. И в некоторой степени это даже получилось.
Лондон - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 15:05
В Британии предупредили об угрозе продовольственной безопасности
Но тут пришла пандемия и спутала все карты. И дело не только в усложнении пересечения границ, хотя это и стало серьезной проблемой. Вместе с ней появились и другие. Например, потребовалось гораздо больше так называемых поставщиков "последней мили" — людей, обеспечивающих доставку товаров непосредственно на дом. Эта услуга активно развивалась и сама собой, но пандемия и связанные с ней ограничения подстегнули процесс и отвлекли часть рабочей силы, которая могла бы заниматься более серьезными перевозками, на это направление.
Еще одна проблема — безумная раздача денег правительствами развитых стран своим гражданам. Количество получателей "вертолетных" денег в Северной Америке и Европе существенно выросло, получаемые ими суммы тоже. На этом фоне тяжелая и не столь уж высокооплачиваемая профессия водителя стала еще менее привлекательной. Хотя ее престиж начал падать гораздо раньше: романтический образ Резинового Утенка в исполнении Криса Кристоферсона в фильме "Конвой" — это далекие семидесятые годы прошлого столетия.
К тому же шесть тысяч фунтов, обещанных водителям британскими властями, — сумма достаточно условная. Например, весьма популярные сегодня в Европе украинские водители готовы работать за полторы тысячи евро в месяц, но на руки нередко получают существенно меньше, потому что им урезают зарплату за все подряд: перерасход топлива, царапины на кузове и так далее. Понятно, что за такие деньги ни один европеец пальцем о палец не ударит.
Туристы на Тауэрском мосту над Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 15:57
В Британии рассказали, как Путин поставил "шах и мат" Европе
Описанная ситуация может привести к тому, что полки магазинов в ЕС уже этой зимой могут стать похожи на полки британских.
Но в дальнейшем эта "болезнь" неизбежно будет экспортироваться европейцами в сопредельные, а потом и во все более отдаленные страны, включая, разумеется, и Россию. И удастся ли такому "экспорту" что-то противопоставить — большой вопрос. Ну и уж конечно, одними водителями проблема не ограничится.
 
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