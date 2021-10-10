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Трамп захотел обвинить Россию в беспределе, но случайно оговорился
Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику - РИА Новости, 10.10.2021
Трамп захотел обвинить Россию в беспределе, но случайно оговорился
Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге своих... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T05:10
2021-10-10T06:55
в мире
сша
оон
китай
пакистан
джо байден
дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.По словам экс-президента, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые"."Теперь это у наших врагов", — сказал он.Трамп, критиковавший Джо Байдена за частые оговорки, на митинге и сам оговорился, заявив, что войска США вышли из Пакистана."Космические силы, помните, им не нравились. Они станут одними из важнейших. Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана. Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили. Мы миллиарды, миллиарды долларов даем Пакистану, а они для нас ничего не делают", — отметил Трамп.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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в мире, сша, оон, китай, пакистан, джо байден, дональд трамп, россия, мохаммад хасан ахунд
05:10 10.10.2021 (обновлено: 06:55 10.10.2021)
 
Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику

Трамп заявил, что Россия и Китай изучают брошенную в Афганистане американскую технику

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.

"У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро они соберут лучшую технику", — предположил Трамп.

По словам экс-президента, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые".
"Теперь это у наших врагов", — сказал он.
Трамп, критиковавший Джо Байдена за частые оговорки, на митинге и сам оговорился, заявив, что войска США вышли из Пакистана.
"Космические силы, помните, им не нравились. Они станут одними из важнейших. Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана. Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили. Мы миллиарды, миллиарды долларов даем Пакистану, а они для нас ничего не делают", — отметил Трамп.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 04:37
Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
 
В миреСШАООНКитайПакистанДжо БайденДональд ТрампРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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