https://ria.ru/20211010/vertolet-1753850204.html

Трамп захотел обвинить Россию в беспределе, но случайно оговорился

Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику - РИА Новости, 10.10.2021

Трамп захотел обвинить Россию в беспределе, но случайно оговорился

Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге своих... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T05:10

2021-10-10T05:10

2021-10-10T06:55

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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.По словам экс-президента, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые"."Теперь это у наших врагов", — сказал он.Трамп, критиковавший Джо Байдена за частые оговорки, на митинге и сам оговорился, заявив, что войска США вышли из Пакистана."Космические силы, помните, им не нравились. Они станут одними из важнейших. Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана. Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили. Мы миллиарды, миллиарды долларов даем Пакистану, а они для нас ничего не делают", — отметил Трамп.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

https://ria.ru/20211010/tramp-1753849662.html

сша

китай

пакистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, китай, пакистан, джо байден, дональд трамп, россия, мохаммад хасан ахунд