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Трамп захотел обвинить Россию в беспределе, но случайно оговорился
Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику - РИА Новости, 10.10.2021
Трамп захотел обвинить Россию в беспределе, но случайно оговорился
Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге своих... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T05:10
2021-10-10T05:10
2021-10-10T06:55
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.По словам экс-президента, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые"."Теперь это у наших врагов", — сказал он.Трамп, критиковавший Джо Байдена за частые оговорки, на митинге и сам оговорился, заявив, что войска США вышли из Пакистана."Космические силы, помните, им не нравились. Они станут одними из важнейших. Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана. Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили. Мы миллиарды, миллиарды долларов даем Пакистану, а они для нас ничего не делают", — отметил Трамп.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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в мире, сша, оон, китай, пакистан, джо байден, дональд трамп, россия, мохаммад хасан ахунд
05:10 10.10.2021 (обновлено: 06:55 10.10.2021)
Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику
Трамп заявил, что Россия и Китай изучают брошенную в Афганистане американскую технику