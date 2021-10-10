https://ria.ru/20211010/urozhay-1753846110.html

Путин оценил показатели сбора урожая в России

Путин оценил показатели сбора урожая в России - РИА Новости, 10.10.2021

Путин оценил показатели сбора урожая в России

Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на эпидемию коронавируса, заявил президент Владимир Путин в воскресенье в... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T00:11

2021-10-10T00:11

2021-10-10T02:10

экономика

москва

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на эпидемию коронавируса, заявил президент Владимир Путин в воскресенье в своем видеопоздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.По его словам, этого удалось достичь усилиями отечественных аграриев.Позитивные тенденции глава государства отметил и в животноводстве, виноградарстве, садоводстве, производстве органических продуктов. Путин добавил, что аграрный сектор — один из флагманов российской экономики, и он динамично развивается."Агропромышленный комплекс, сохраняя верность лучшим отечественным традициям, внедряет передовые технологии. Его продукция конкурентоспособна и на внутреннем и на внешнем рынке. Причем в экспорте растет именно доля продуктов с глубокой степенью переработки", — сказал президент.Поддержка продолжитсяПутин также пообещал, что власти будут способствовать успешности сельскохозяйственного комплекса.Глава государства напомнил, что в стране уже существуют программы поддержки, включая ипотечное кредитование, улучшение оказания медицинских услуг и образования."Так, с начала прошлого года действует льготная, по ставке до трех процентов, сельская ипотека. За это время, в том числе с ее помощью, в новое жилье переехали более 90 тысяч семей. В этом году стартовал целый ряд крупных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан и модернизации первичного звена здравоохранения и программы капитального ремонта школьных зданий, и газификация. Во всех этих программах особое внимание уделяется именно сельским территориям, небольшим населенным пунктам", — пояснил президент.В заключении он подчеркнул, что создание достойных привлекательных условий для жизни на селе — одно из важнейших направлений государственной политики России.

https://realty.ria.ru/20211004/arktika-1752953283.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748133195.html

https://ria.ru/20210902/tekhnologii-1748292996.html

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экономика, москва, владимир путин, россия