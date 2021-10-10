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https://ria.ru/20211010/ukraina-1753894184.html
В офисе Зеленского заявили, что украинские продукты качественнее российских
В офисе Зеленского заявили, что украинские продукты качественнее российских - РИА Новости, 10.10.2021
В офисе Зеленского заявили, что украинские продукты качественнее российских
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что российские продукты, которые представлены на рынке неподконтрольных Киеву... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T16:13
2021-10-10T16:13
в мире
киев
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
алексей арестович
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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что российские продукты, которые представлены на рынке неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, "хуже по качеству", чем украинские."Живущие там (на неподконтрольных территориях – ред.) люди или которые бывают на тех территориях отмечают, что российские продукты хуже по качеству, чем украинские. Во-вторых, они неизмеримо дороже", - заявил Арестович в воскресенье в эфире телеканала "Дом".Также он прокомментировал повышение цен на продукты на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса."Учитывая, что недавно произошло объединение таможенных пространств (ДНР и ЛНР – ред.), то не удивительно, что начались экономические эффекты от этого объединения. Возможно, подорожание продуктов питания первой необходимости связано с этим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, с чем связано повышение цен на продукты на территориях Донбасса, которые не контролируются Киевом.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211009/kuleba-1753822456.html
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в мире, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, алексей арестович
16:13 10.10.2021
 
В офисе Зеленского заявили, что украинские продукты качественнее российских

Советник главы офиса Зеленского Арестович: российские продукты хуже украинских

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Алексей Арестович
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что российские продукты, которые представлены на рынке неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, "хуже по качеству", чем украинские.
"Живущие там (на неподконтрольных территориях – ред.) люди или которые бывают на тех территориях отмечают, что российские продукты хуже по качеству, чем украинские. Во-вторых, они неизмеримо дороже", - заявил Арестович в воскресенье в эфире телеканала "Дом".
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 17:33
Глава МИД Украины заявил, что "нанес удар" по Путину
Также он прокомментировал повышение цен на продукты на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
"Учитывая, что недавно произошло объединение таможенных пространств (ДНР и ЛНР – ред.), то не удивительно, что начались экономические эффекты от этого объединения. Возможно, подорожание продуктов питания первой необходимости связано с этим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, с чем связано повышение цен на продукты на территориях Донбасса, которые не контролируются Киевом.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреКиевООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлексей Арестович
 
 
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