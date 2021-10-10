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https://ria.ru/20211010/ukraina-1753894029.html
Украина получила первую партию помощи от США для обеспечения безопасности
Украина получила первую партию помощи от США для обеспечения безопасности - РИА Новости, 10.10.2021
Украина получила первую партию помощи от США для обеспечения безопасности
Власти Украины получили первую партию дополнительной помощи от правительства США для обеспечения безопасности, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T16:08
2021-10-10T16:08
в мире
украина
сша
министерство обороны украины
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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Власти Украины получили первую партию дополнительной помощи от правительства США для обеспечения безопасности, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Украины."В Украину прибыли грузы дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства США. Кроме ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь"", - говорится в сообщении на сайте МО Украины.В минобороны добавили, что начиная с 2014 года, Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более двух миллиардов долларов."Предоставление дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - добавили в минобороны.
https://radiosputnik.ria.ru/20211008/ukraina-1753748298.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны украины
16:08 10.10.2021
 
Украина получила первую партию помощи от США для обеспечения безопасности

На Украине заявили о получении первой партии помощи от США для обеспечения безопасности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМалолюдная улица Крещатик в Киеве
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Власти Украины получили первую партию дополнительной помощи от правительства США для обеспечения безопасности, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Украины.
"В Украину прибыли грузы дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства США. Кроме ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь"", - говорится в сообщении на сайте МО Украины.
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 19:17В мире
На Украине рассчитывают на включение США в переговоры по Донбассу
В минобороны добавили, что начиная с 2014 года, Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более двух миллиардов долларов.
"Предоставление дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - добавили в минобороны.
Патрульные катера MKVI - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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США поставят Украине шесть патрульных катеров
 
В миреУкраинаСШАМинистерство обороны Украины
 
 
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