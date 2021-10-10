https://ria.ru/20211010/ukraina-1753894029.html

Украина получила первую партию помощи от США для обеспечения безопасности

Украина получила первую партию помощи от США для обеспечения безопасности - РИА Новости, 10.10.2021

Украина получила первую партию помощи от США для обеспечения безопасности

Власти Украины получили первую партию дополнительной помощи от правительства США для обеспечения безопасности, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T16:08

2021-10-10T16:08

2021-10-10T16:08

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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Власти Украины получили первую партию дополнительной помощи от правительства США для обеспечения безопасности, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Украины."В Украину прибыли грузы дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства США. Кроме ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь"", - говорится в сообщении на сайте МО Украины.В минобороны добавили, что начиная с 2014 года, Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более двух миллиардов долларов."Предоставление дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - добавили в минобороны.

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/ukraina-1753748298.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны украины