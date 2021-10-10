Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
Трамп заявил, что экономический план Байдена принесет больше пользы Китаю, чем США
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Экономические предложения президента США Джо Байдена принесут больше пользы Китаю, чем Штатам, заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп.
"План Байдена построит Китай, а мы в республиканской партии хотим строить Америку", - заявил Трамп на митинге своих сторонников в Айове.
Мероприятие транслировалось американскими кабельными сетями.
Трамп заявил, что проект Байдена приведет к увеличению налоговой нагрузки на работающие семьи. "План Байдена драматически повысит налоги на бизнес, сделает одними из самых высоких в мире и значительно выше, чем в месте, которое называется коммунистический Китай, слышали о таком?" - сказал экс-президент.
Как считает Трамп, если принять предложение Байдена, бизнесу будет выгодней работать в Китае, чем в США.
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Байден пытается добиться принятия двух масштабных законопроектов - один на 1,2 триллиона долларов по развитию инфраструктуры и другой, еще неопределенного объема, по поддержке приоритетов демократов в образовании, здравоохранении и "чистой" энергетике.
Законопроекты считаются важнейшим аспектом политики Байдена и его администрации. Однако в палате представителей их принятию мешают расколы внутри самих демократов, которые не могут договориться, насколько крупными должны быть траты.
Байден ранее заявил, что самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов. Президент США, как сообщалось, предлагает повысить корпоративный налог и налог на доход с прироста капитала в рамках бюджетного плана на 3,5 триллиона долларов. Ставку корпоративного налога Байден предлагает повысить с текущих 21% до 28%, на прирост капитала с нынешних 20% до 39,6%, сообщали ранее американские СМИ.
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