https://ria.ru/20211010/tekhnika-1753894311.html

В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией военной техники США

В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией военной техники США - РИА Новости, 10.10.2021

В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией военной техники США

Россия в настоящее время не ведёт военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, поэтому любые заявления о причастности специалистов РФ к копированию техники РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T16:11

2021-10-10T16:11

2021-10-10T16:11

сша

китай

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дональд трамп

виктор мураховский

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия в настоящее время не ведёт военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, поэтому любые заявления о причастности специалистов РФ к копированию техники США - домыслы, не имеющие оснований, заявила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты "Апач" и скоро создадут свою лучшую технику."Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований", - отметила Решетникова.Она добавила, что "миру опять навязывается к просмотру любимый сериал под названием "highly likely".Как отметил ранее военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, российские специалисты задолго до ухода США из Афганистана уже изучали "Апач" и ничего полезного для себя не нашли.

https://ria.ru/20210930/afganistan-1752588094.html

сша

китай

россия

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сша, китай, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дональд трамп, виктор мураховский, россия