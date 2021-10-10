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В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией военной техники США
В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией военной техники США - РИА Новости, 10.10.2021
В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией военной техники США
Россия в настоящее время не ведёт военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, поэтому любые заявления о причастности специалистов РФ к копированию техники РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T16:11
2021-10-10T16:11
сша
китай
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дональд трамп
виктор мураховский
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия в настоящее время не ведёт военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, поэтому любые заявления о причастности специалистов РФ к копированию техники США - домыслы, не имеющие оснований, заявила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты "Апач" и скоро создадут свою лучшую технику."Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований", - отметила Решетникова.Она добавила, что "миру опять навязывается к просмотру любимый сериал под названием "highly likely".Как отметил ранее военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, российские специалисты задолго до ухода США из Афганистана уже изучали "Апач" и ничего полезного для себя не нашли.
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сша, китай, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дональд трамп, виктор мураховский, россия
16:11 10.10.2021
 
В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией военной техники США

Представитель ФСВТС Решетникова опровергла слова Трампа о копировании Россией техники США

© AP Photo / Tsafrir AbayovВертолет "Апач"
Вертолет Апач - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия в настоящее время не ведёт военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, поэтому любые заявления о причастности специалистов РФ к копированию техники США - домыслы, не имеющие оснований, заявила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты "Апач" и скоро создадут свою лучшую технику.
"Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований", - отметила Решетникова.
Она добавила, что "миру опять навязывается к просмотру любимый сериал под названием "highly likely".
Как отметил ранее военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, российские специалисты задолго до ухода США из Афганистана уже изучали "Апач" и ничего полезного для себя не нашли.
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СШАКитайФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дональд ТрампВиктор МураховскийРоссия
 
 
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