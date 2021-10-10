https://ria.ru/20211010/teatr-1753880717.html
Большой театр отменил показ спектакля "Садко" после гибели актера
Большой театр отменил показ спектакля "Садко" после гибели актера - РИА Новости, 10.10.2021
Большой театр отменил показ спектакля "Садко" после гибели актера
Большой театр отменил спектакль "Садко" 10 октября после гибели актера, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T13:50
2021-10-10T13:50
2021-10-10T15:34
происшествия
большой театр
россия
гибель артиста в большом театре
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Большой театр отменил спектакль "Садко" 10 октября после гибели актера, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в Большом театре во время спектакля упала декорация и убила актера. На исторической сцене Большого театра в субботу было представление оперы "Садко". Следователи организовали доследственную проверку. Пресс-служба Большого театра подтвердила гибель актера при смене декораций во время спектакля. Администрация театра оказывает необходимое содействие."Большой театр принял решение отменить спектакль "Садко" 10 октября. Большой театр приносит извинения. Билеты подлежат возврату в кассы", - сообщили в пресс-службе.Как рассказали в пресс-службе, Большой театр за 10-днейвный срок возвратит деньги за билеты за отмененный 10 октября спектакль "Садко". Деньги за электронные билеты и билеты, приобретенные по пластиковым картам в кассах, будут возвращены автоматически в течение 10 дней. Билеты, купленные за наличные деньги в кассах, также будут возвращены в 10-дневный в срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20211010/tragediya-1753858844.html
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РИА Новости
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происшествия, большой театр, россия, гибель артиста в большом театре
13:50 10.10.2021 (обновлено: 15:34 10.10.2021)
Большой театр отменил показ спектакля "Садко" после гибели актера
Большой театр отменил показ оперы "Садко" 10 октября после гибели актера
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Большой театр отменил спектакль "Садко" 10 октября после гибели актера, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в Большом театре
во время спектакля упала декорация и убила актера. На исторической сцене Большого театра в субботу было представление оперы "Садко". Следователи организовали доследственную проверку. Пресс-служба Большого театра подтвердила гибель актера при смене декораций во время спектакля. Администрация театра оказывает необходимое содействие.
"Большой театр принял решение отменить спектакль "Садко" 10 октября. Большой театр приносит извинения. Билеты подлежат возврату в кассы", - сообщили в пресс-службе.
Как рассказали в пресс-службе, Большой театр за 10-днейвный срок возвратит деньги за билеты за отмененный 10 октября спектакль "Садко". Деньги за электронные билеты и билеты, приобретенные по пластиковым картам в кассах, будут возвращены автоматически в течение 10 дней. Билеты, купленные за наличные деньги в кассах, также будут возвращены в 10-дневный в срок.