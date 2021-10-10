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Жуткая гибель артиста в Большом театре попала на видео
Опубликовано видео момента гибели артиста на сцене Большого театра - РИА Новости, 10.10.2021
Жуткая гибель артиста в Большом театре попала на видео
"Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели 38-летнего артиста миманса Большого театра во время оперы "Садко". РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T08:44
2021-10-10T08:44
2021-10-10T08:44
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
большой театр
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели 38-летнего артиста миманса Большого театра во время оперы "Садко".На кадрах видно, как декорации медленно опускаются и придавливают стоявшего в задних рядах Евгения Кулеша. Через несколько секунд занавес закрылся.Как подчеркнули в театре, спектакль тут же остановили, зрителей попросили выйти из зала. Коллега погибшего рассказал, что не считает инцидент несчастным случаем. По его мнению, движение механизма было нормальным, но Кулеш замешкался и не успел отойти.СК начал доследственную проверку. Надзорное ведомство оценит исполнение требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.
https://ria.ru/20211010/zritel-1753849060.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), большой театр, россия
Опубликовано видео момента гибели артиста на сцене Большого театра
Появилось видео момента гибели артиста на сцене Большого театра во время оперы "Садко"