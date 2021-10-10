https://ria.ru/20211010/teatr-1753855469.html

Жуткая гибель артиста в Большом театре попала на видео

Опубликовано видео момента гибели артиста на сцене Большого театра - РИА Новости, 10.10.2021

Жуткая гибель артиста в Большом театре попала на видео

"Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели 38-летнего артиста миманса Большого театра во время оперы "Садко". РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T08:44

2021-10-10T08:44

2021-10-10T08:44

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

большой театр

россия

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели 38-летнего артиста миманса Большого театра во время оперы "Садко".На кадрах видно, как декорации медленно опускаются и придавливают стоявшего в задних рядах Евгения Кулеша. Через несколько секунд занавес закрылся.Как подчеркнули в театре, спектакль тут же остановили, зрителей попросили выйти из зала. Коллега погибшего рассказал, что не считает инцидент несчастным случаем. По его мнению, движение механизма было нормальным, но Кулеш замешкался и не успел отойти.СК начал доследственную проверку. Надзорное ведомство оценит исполнение требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

https://ria.ru/20211010/zritel-1753849060.html

россия

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2021

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), большой театр, россия