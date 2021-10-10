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Коллега раскрыл горькую правду о гибели артиста прямо на сцене Большого театра
Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии - РИА Новости, 10.10.2021
Коллега раскрыл горькую правду о гибели артиста прямо на сцене Большого театра
Причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность, заявил его коллега в беседе... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T01:30
2021-10-10T01:30
происшествия
большой театр
россия
евгений кулеш
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность, заявил его коллега в беседе с МК.Во время оперы "Садко" мужчину придавило декорациями. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену.Собеседник издания уточнил, что не считает случившееся несчастным случаем, поскольку декорация не рухнула, а спускалась, как и положено.По его мнению, актер мог нарушить технику безопасности, так как не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.Следственный комитет начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что спектакль тут же остановили, зрителей попросили выйти из зала. Также там пообещали оказать следствию необходимое содействие.
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происшествия, большой театр, россия, евгений кулеш
01:30 10.10.2021
 
Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии

Коллега Кулеша: артист погиб на сцене в Большом театре из-за собственной невнимательности

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность, заявил его коллега в беседе с МК.
Во время оперы "Садко" мужчину придавило декорациями. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену.
Собеседник издания уточнил, что не считает случившееся несчастным случаем, поскольку декорация не рухнула, а спускалась, как и положено.
"Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала", — рассказал коллега.
По его мнению, актер мог нарушить технику безопасности, так как не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.

"Врачи потрогали его и констатировали смерть. Сказали: "Все уже". Человек погиб мгновенно. Там же декорация тонн, наверное, десять весит", — заключил собеседник.

Следственный комитет начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что спектакль тут же остановили, зрителей попросили выйти из зала. Также там пообещали оказать следствию необходимое содействие.
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 22:54
Опубликованы первые кадры с места трагедии в Большом театре
 
ПроисшествияБольшой театрРоссияЕвгений Кулеш
 
 
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