https://ria.ru/20211010/teatr-1753847351.html

Коллега раскрыл горькую правду о гибели артиста прямо на сцене Большого театра

Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии - РИА Новости, 10.10.2021

Коллега раскрыл горькую правду о гибели артиста прямо на сцене Большого театра

Причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность, заявил его коллега в беседе... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T01:30

2021-10-10T01:30

2021-10-10T01:30

происшествия

большой театр

россия

евгений кулеш

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность, заявил его коллега в беседе с МК.Во время оперы "Садко" мужчину придавило декорациями. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену.Собеседник издания уточнил, что не считает случившееся несчастным случаем, поскольку декорация не рухнула, а спускалась, как и положено.По его мнению, актер мог нарушить технику безопасности, так как не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.Следственный комитет начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что спектакль тут же остановили, зрителей попросили выйти из зала. Также там пообещали оказать следствию необходимое содействие.

https://ria.ru/20211009/teatr-1753842404.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, большой театр, россия, евгений кулеш