https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753893214.html
В Мензелинске к аэроклубу, чей самолет потерпел крушение, несут цветы
В Мензелинске к аэроклубу, чей самолет потерпел крушение, несут цветы - РИА Новости, 10.10.2021
В Мензелинске к аэроклубу, чей самолет потерпел крушение, несут цветы
Стихийный мемориал создан в Мензелинске у здания аэроклуба, которому принадлежал потерпевший крушение самолет, сообщила руководитель пресс-службы президента... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:58
2021-10-10T15:58
2021-10-10T16:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
крушение самолета l-410 в татарстане
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КАЗАНЬ, 10 окт - РИА Новости. Стихийный мемориал создан в Мензелинске у здания аэроклуба, которому принадлежал потерпевший крушение самолет, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова."В Мензелинске у аэроклуба установили стихийный мемориал, куда местные жители приносят цветы в память о погибших", - сказала Галимова журналистам.Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило о том, что в 9.11 воскресенья поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Л-410 мензелинского аэроклуба ДОСААФ в Мензелинске. По уточненным данным, шесть пострадавших были деблокированы из салона самолета и госпитализированы, 16 человек погибли. На месте работают представители СК и прокуратуры.
https://ria.ru/20211010/postradavshie-1753883253.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, крушение самолета l-410 в татарстане
15:58 10.10.2021 (обновлено: 16:00 10.10.2021)
В Мензелинске к аэроклубу, чей самолет потерпел крушение, несут цветы
В Мензелинске у аэроклуба, чей самолет потерпел крушение, появился стихийный мемориал