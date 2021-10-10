https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753888425.html

Разбившийся в Татарстане самолет не зарегистрировали в госреестре

Разбившийся в Татарстане самолет не зарегистрировали в госреестре - РИА Новости, 10.10.2021

Разбившийся в Татарстане самолет не зарегистрировали в госреестре

Самолет L-410, разбившийся в воскресенье утром в Татарстане, не был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T15:11

2021-10-10T15:11

2021-10-10T15:11

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

l-410

крушение самолета l-410 в татарстане

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Самолет L-410, разбившийся в воскресенье утром в Татарстане, не был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора."В связи с катастрофой воздушного судна, незарегистрированного в государственном реестре гражданских воздушных судов, проверка деятельности эксплуатанта, не осуществляющего функционирование в области гражданской авиации, органы Ространснадзора оценивать не уполномочены", - объяснили в ведомстве."Для решения вопроса о необходимости реагирования в отношении иных участников процесса обеспечения выполнения полетов осуществляется необходимый сбор данных", - сообщили в Ространснадзоре.В воскресенье утром в Мензелинске упал легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, 16 человек погибли при жесткой посадке. На месте работают представители СК и прокуратуры.

https://ria.ru/20211010/krushenie-1753883389.html

https://ria.ru/20211010/bolnitsa-1753885653.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), следственный комитет россии (ск рф), l-410, крушение самолета l-410 в татарстане