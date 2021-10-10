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Разбившийся в Татарстане самолет не зарегистрировали в госреестре
Разбившийся в Татарстане самолет не зарегистрировали в госреестре - РИА Новости, 10.10.2021
Разбившийся в Татарстане самолет не зарегистрировали в госреестре
Самолет L-410, разбившийся в воскресенье утром в Татарстане, не был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:11
2021-10-10T15:11
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Самолет L-410, разбившийся в воскресенье утром в Татарстане, не был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора."В связи с катастрофой воздушного судна, незарегистрированного в государственном реестре гражданских воздушных судов, проверка деятельности эксплуатанта, не осуществляющего функционирование в области гражданской авиации, органы Ространснадзора оценивать не уполномочены", - объяснили в ведомстве."Для решения вопроса о необходимости реагирования в отношении иных участников процесса обеспечения выполнения полетов осуществляется необходимый сбор данных", - сообщили в Ространснадзоре.В воскресенье утром в Мензелинске упал легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, 16 человек погибли при жесткой посадке. На месте работают представители СК и прокуратуры.
https://ria.ru/20211010/krushenie-1753883389.html
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), следственный комитет россии (ск рф), l-410, крушение самолета l-410 в татарстане
15:11 10.10.2021
 
Разбившийся в Татарстане самолет не зарегистрировали в госреестре

Разбившийся в Татарстане самолет L-410 не был зарегистрирован в госреестре

© МЧС РоссииСпасательная операция на месте крушения самолета с парашютистами в Татарстане. Кадр из видео
Спасательная операция на месте крушения самолета с парашютистами в Татарстане. Кадр из видео
© МЧС России
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Самолет L-410, разбившийся в воскресенье утром в Татарстане, не был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора.
"В связи с катастрофой воздушного судна, незарегистрированного в государственном реестре гражданских воздушных судов, проверка деятельности эксплуатанта, не осуществляющего функционирование в области гражданской авиации, органы Ространснадзора оценивать не уполномочены", - объяснили в ведомстве.
На месте жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинске - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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Власти Татарстана предположили, что птица стала причиной крушения самолета
"Для решения вопроса о необходимости реагирования в отношении иных участников процесса обеспечения выполнения полетов осуществляется необходимый сбор данных", - сообщили в Ространснадзоре.
В воскресенье утром в Мензелинске упал легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, 16 человек погибли при жесткой посадке. На месте работают представители СК и прокуратуры.
Легкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 14:42
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ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Следственный комитет России (СК РФ)L-410Крушение самолета L-410 в Татарстане
 
 
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