https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753880246.html

СК завел дело после крушение самолета в Татарстане

СК завел дело после крушение самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021

СК завел дело после крушение самолета в Татарстане

Дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета L-410 с парашютистами в Мензелинске в Татарстане, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T13:42

2021-10-10T13:42

2021-10-10T13:54

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

крушение самолета l-410 в татарстане

l-410

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753878056_14:0:640:352_1920x0_80_0_0_6332cf659209ef10ac0462218d891b9d.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета L-410 с парашютистами в Мензелинске в Татарстане, сообщается на сайте СК РФ.Легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение в Мензелинске. По уточненным данным, шесть человек были деблокированы из салона самолета, 16 человек погибли. По информации минздрава, пострадавшие госпитализированы, один из них – в крайне тяжелом состоянии. На месте работают представители СК и прокуратуры."Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что к осмотру места происшествия привлечены следователи-криминалисты военного СУСК РФ по Центральному военному округу. Изымается предполетная документация, допрашиваются очевидцы трагедии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/tatarstan-1753877552.html

https://ria.ru/20211010/traur-1753876813.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета l-410 в татарстане, l-410