https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753880246.html
СК завел дело после крушение самолета в Татарстане
СК завел дело после крушение самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021
СК завел дело после крушение самолета в Татарстане
Дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета L-410 с парашютистами в Мензелинске в Татарстане, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T13:42
2021-10-10T13:42
2021-10-10T13:54
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета l-410 в татарстане
l-410
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753878056_14:0:640:352_1920x0_80_0_0_6332cf659209ef10ac0462218d891b9d.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета L-410 с парашютистами в Мензелинске в Татарстане, сообщается на сайте СК РФ.Легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение в Мензелинске. По уточненным данным, шесть человек были деблокированы из салона самолета, 16 человек погибли. По информации минздрава, пострадавшие госпитализированы, один из них – в крайне тяжелом состоянии. На месте работают представители СК и прокуратуры."Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что к осмотру места происшествия привлечены следователи-криминалисты военного СУСК РФ по Центральному военному округу. Изымается предполетная документация, допрашиваются очевидцы трагедии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20211010/tatarstan-1753877552.html
https://ria.ru/20211010/traur-1753876813.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753878056_101:0:570:352_1920x0_80_0_0_99f7f6f1b84f27428ceafb4a137d5eb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета l-410 в татарстане, l-410
13:42 10.10.2021 (обновлено: 13:54 10.10.2021)
СК завел дело после крушение самолета в Татарстане
После крушение самолета в Татарстане СК завел дело о нарушении правил безопасности
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета L-410
с парашютистами в Мензелинске в Татарстане, сообщается на сайте СК РФ
.
Легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение в Мензелинске. По уточненным данным, шесть человек были деблокированы из салона самолета, 16 человек погибли. По информации минздрава, пострадавшие госпитализированы, один из них – в крайне тяжелом состоянии. На месте работают представители СК и прокуратуры.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к осмотру места происшествия привлечены следователи-криминалисты военного СУСК РФ по Центральному военному округу. Изымается предполетная документация, допрашиваются очевидцы трагедии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.