https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753871991.html

При падении самолета в Татарстане погибли 16 человек, сообщили в Минздраве

При падении самолета в Татарстане погибли 16 человек, сообщили в Минздраве - РИА Новости, 10.10.2021

При падении самолета в Татарстане погибли 16 человек, сообщили в Минздраве

Шестнадцать человек погибли в результате жесткой посадки самолета Л-410 в Татарстане, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:51

2021-10-10T11:51

2021-10-10T12:18

происшествия

набережные челны

мензелинский район

михаил мурашко

россия

крушение самолета l-410 в татарстане

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МОСКВА/КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. Шестнадцать человек погибли в результате жесткой посадки самолета Л-410 в Татарстане, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Двоих госпитализировали в Мензелинскую ЦРБ, еще четырех вывезут в Набережные Челны.Глава ведомства Михаил Мурашко лично проконтролирует оказание медицинской помощи пострадавшим, отметил Кузнецов.Всего на месте ЧП работают более 50 спасателей, привлечены 17 единиц техники. В город выехали следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/chp-1753864829.html

набережные челны

мензелинский район

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, мензелинский район, михаил мурашко, россия, крушение самолета l-410 в татарстане