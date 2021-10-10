https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753871991.html
При падении самолета в Татарстане погибли 16 человек, сообщили в Минздраве
При падении самолета в Татарстане погибли 16 человек, сообщили в Минздраве - РИА Новости, 10.10.2021
При падении самолета в Татарстане погибли 16 человек, сообщили в Минздраве
Шестнадцать человек погибли в результате жесткой посадки самолета Л-410 в Татарстане, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:51
2021-10-10T11:51
2021-10-10T12:18
происшествия
набережные челны
мензелинский район
михаил мурашко
россия
крушение самолета l-410 в татарстане
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МОСКВА/КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. Шестнадцать человек погибли в результате жесткой посадки самолета Л-410 в Татарстане, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Двоих госпитализировали в Мензелинскую ЦРБ, еще четырех вывезут в Набережные Челны.Глава ведомства Михаил Мурашко лично проконтролирует оказание медицинской помощи пострадавшим, отметил Кузнецов.Всего на месте ЧП работают более 50 спасателей, привлечены 17 единиц техники. В город выехали следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.
https://radiosputnik.ria.ru/20211010/chp-1753864829.html
набережные челны
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происшествия, набережные челны, мензелинский район, михаил мурашко, россия, крушение самолета l-410 в татарстане
11:51 10.10.2021 (обновлено: 12:18 10.10.2021)
При падении самолета в Татарстане погибли 16 человек, сообщили в Минздраве
При падении самолета в Татарстане погибли 16 человек, шесть человек госпитализируют