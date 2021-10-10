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Новая группа афганских беженцев вылетела с авиабазы Рамштайн в США

Новая группа афганских беженцев вылетела с авиабазы Рамштайн в США - РИА Новости, 10.10.2021

Новая группа афганских беженцев вылетела с авиабазы Рамштайн в США

США после трехнедельной паузы возобновили прием беженцев из Афганистана: первая группа из 300 человек в субботу покинула авиабазу Рамштайн в ФРГ и вылетела в... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T16:25

2021-10-10T16:25

2021-10-10T16:25

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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. США после трехнедельной паузы возобновили прием беженцев из Афганистана: первая группа из 300 человек в субботу покинула авиабазу Рамштайн в ФРГ и вылетела в Филадельфию, пишет в воскресенье издание Stars and Stripes.Авиарейсы были приостановлены в сентябре по требованию медицинских властей США из-за вспышки кори среди афганцев."Мы действительно счастливы завершить эту титаническую работу. Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но это потрясающий итог", - цитирует издание командующего авиабазой бригадного генерала Джошуа Олсона, который координировал вылет беженцев.По словам высокопоставленного американского военного, руководство авиабазы рассчитывает, что уже в ближайшие дни удастся отправлять в США примерно по 1 тысяче эвакуированных афганцев ежедневно, а в неделю - по 9 тысяч.На американской территории к настоящему моменту находятся свыше 50 тысяч афганских беженцев, десятки тысяч остаются в транзитных лагерях, организованных за рубежом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/napadenie-1751746485.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/avstriya-1750050633.html

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в мире, сша, филадельфия, германия