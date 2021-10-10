https://ria.ru/20211010/strelba-1753891290.html

В результате стрельбы в американском баре погиб человек

В результате стрельбы в американском баре погиб человек - РИА Новости, 10.10.2021

В результате стрельбы в американском баре погиб человек

Один человек погиб, 14 пострадали в результате стрельбы в городе Сент-Пол американского штата Миннесота. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T15:34

2021-10-10T15:34

2021-10-10T16:02

в мире

миннесота

сша

сент-пол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 14 пострадали в результате стрельбы в городе Сент-Пол американского штата Миннесота."Множество звонивших по номеру 911 отчаянно умоляли о помощи после того, как более десятка людей получили огнестрельные ранения, а одного ранили смертельно в баре в Сент-Поле рано утром в воскресенье", - говорится в релизе на сайте местных властей города.Раненых госпитализировали. Ожидается, что все пострадавшие выживут.Полиция начала расследование. Отмечается, что пока никого не задержали. По предварительным данным, стрелявших было несколько.

https://ria.ru/20211006/ssha-1753426074.html

миннесота

сша

сент-пол

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, миннесота, сша, сент-пол