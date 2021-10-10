https://ria.ru/20211010/strelba-1753891290.html
В результате стрельбы в американском баре погиб человек
В результате стрельбы в американском баре погиб человек - РИА Новости, 10.10.2021
В результате стрельбы в американском баре погиб человек
Один человек погиб, 14 пострадали в результате стрельбы в городе Сент-Пол американского штата Миннесота. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:34
2021-10-10T15:34
2021-10-10T16:02
в мире
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сент-пол
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 14 пострадали в результате стрельбы в городе Сент-Пол американского штата Миннесота."Множество звонивших по номеру 911 отчаянно умоляли о помощи после того, как более десятка людей получили огнестрельные ранения, а одного ранили смертельно в баре в Сент-Поле рано утром в воскресенье", - говорится в релизе на сайте местных властей города.Раненых госпитализировали. Ожидается, что все пострадавшие выживут.Полиция начала расследование. Отмечается, что пока никого не задержали. По предварительным данным, стрелявших было несколько.
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в мире, миннесота, сша, сент-пол
15:34 10.10.2021 (обновлено: 16:02 10.10.2021)
В результате стрельбы в американском баре погиб человек
В Миннесоте при стрельбе в баре в городе Сент-Пол погиб один человек, еще 14 ранены