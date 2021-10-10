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Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов
Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов - РИА Новости, 10.10.2021
Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов
Даже всем привычные сочетания продуктов могут доставлять дискомфорт организму. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, к чему может... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T04:15
2021-10-10T04:15
общество
питание
еда
здоровье
елена соломатина
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Даже всем привычные сочетания продуктов могут доставлять дискомфорт организму. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, к чему может привести неправильное питание.Мясо с картошкой, помидоры с огурцами, кофе с молоком. Далеко не каждому придет в голову, что такие обычные и знакомые с детства сочетания продуктов могут оказаться вредными для пищеварения. Однако многие люди испытывают дискомфорт после еды и сталкиваются с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта именно из-за несовместимости некоторых привычных блюд или их ингредиентов, отметила Соломатина.По той же причине есть люди, которым противопоказаны пельмени, отметила диетолог. Плохо сочетаются определенные овощи, продолжила она. Например, не стоит злоупотреблять салатом из помидоров с огурцами."Помидоры с огурцами многие тоже не рекомендуют. Но здесь все индивидуально, и салат (из огурцов с помидорами. — Прим. ред.) в адекватном количестве многие едят и прекрасно себя чувствуют" — добавила Соломатина.Диетолог не советует также пить много кофе с молоком из-за особенностей химического состава этих продуктов."Если одну чашечку выпить — ничего такого не произойдет. Если в больших количествах, то кофе, как и крепкий чай, будет связываться с белками молока, и это затруднит пищеварение", — объяснила Соломатина.
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общество, питание, еда, здоровье, елена соломатина, россия
04:15 10.10.2021
 
Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов

Врач Соломатина: употребление картофеля с мясом затрудняет пищеварение

© Fotolia / Maksim ShebekoЗапеченная свиная рулька с картофелем
Запеченная свиная рулька с картофелем - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Fotolia / Maksim Shebeko
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Даже всем привычные сочетания продуктов могут доставлять дискомфорт организму. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, к чему может привести неправильное питание.
Мясо с картошкой, помидоры с огурцами, кофе с молоком. Далеко не каждому придет в голову, что такие обычные и знакомые с детства сочетания продуктов могут оказаться вредными для пищеварения. Однако многие люди испытывают дискомфорт после еды и сталкиваются с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта именно из-за несовместимости некоторых привычных блюд или их ингредиентов, отметила Соломатина.
"Многие плохо переносят мясо с картошкой или с макаронами. Этому есть обоснование: мясо —продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего (переваривание таких продуктов происходит главным образом в кишечнике. — Прим.ред.)", — сказала она.
По той же причине есть люди, которым противопоказаны пельмени, отметила диетолог. Плохо сочетаются определенные овощи, продолжила она. Например, не стоит злоупотреблять салатом из помидоров с огурцами.
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"Помидоры с огурцами многие тоже не рекомендуют. Но здесь все индивидуально, и салат (из огурцов с помидорами. — Прим. ред.) в адекватном количестве многие едят и прекрасно себя чувствуют" — добавила Соломатина.
Диетолог не советует также пить много кофе с молоком из-за особенностей химического состава этих продуктов.
"Если одну чашечку выпить — ничего такого не произойдет. Если в больших количествах, то кофе, как и крепкий чай, будет связываться с белками молока, и это затруднит пищеварение", — объяснила Соломатина.
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