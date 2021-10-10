https://ria.ru/20211010/sobchak-1753929198.html

Собчак не является потерпевшей по делу о ДТП а Сочи, заявил источник

Собчак не является потерпевшей по делу о ДТП а Сочи, заявил источник - РИА Новости, 10.10.2021

Собчак не является потерпевшей по делу о ДТП а Сочи, заявил источник

Телеведущая Ксения Собчак не является потерпевшей по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении допустившего ДТП водителя Mercedes, в котором она... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T21:53

2021-10-10T21:53

2021-10-10T23:15

происшествия

ксения собчак

volkswagen group

адлер

красная поляна

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СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак не является потерпевшей по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении допустившего ДТП водителя Mercedes, в котором она ехала, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."(Ксения Собчак – ред.) не является потерпевшей по этому уголовному делу", - сказал собеседник агентства.Авария произошла накануне около девяти часов вечера на трассе между Адлером и Красной Поляной.Mercedes, в котором в аэропорт ехала телеведущая Ксения Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пассажирка которого погибла. Еще двух человек, находившихся в этой машине, госпитализировали. Как сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидца, шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.Также в Сети опубликовали видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, держась за голову, видимых повреждений у нее нет.Против водителя Mercedes завели уголовное дело, он полностью признал вину. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.Кроме того, в соцсетях появился ролик, на котором подруга погибшей рассказывает, что лично обратилась к Собчак за оказанием помощи дочери скончавшейся, но столкнулась с равнодушием со стороны телеведущей.Позднее RT опубликовал справку об аварии в Сочи. В ней говорится, что Собчак не пострадала и уехала до прибытия полиции.

https://ria.ru/20211010/avariya-1753926697.html

адлер

красная поляна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак 2021-10-10T21:53 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ксения собчак, volkswagen group, адлер, красная поляна