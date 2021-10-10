https://ria.ru/20211010/sobchak-1753928721.html

Собчак уехала с места смертельного ДТП до приезда полиции

RT опубликовал справку о ДТП с участием Ксении Собчак - РИА Новости, 10.10.2021

Собчак уехала с места смертельного ДТП до приезда полиции

RT в своем телеграм-канале показал справку о смертельном ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T23:06

2021-10-10T23:06

2021-10-10T23:07

происшествия

сочи

ксения собчак

адлер

красная поляна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_babb258e42210de6985c91e985a8f132.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. RT в своем телеграм-канале показал справку о смертельном ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак.В документе говорится, что она не пострадала и "убыла с места происшествия" до прибытия сотрудников полиции.Накануне около девяти часов вечера произошло ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной. Автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen — его пассажирка скончалась от полученных травм. Еще двух человек из этой машины отправили в больницу. Как сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидца, шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.На следующий день после происшествия Собчак написала в своем телеграм-канале, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры того, как телеведущая самостоятельно заходит в вип-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, а видимых повреждений у нее нет.Водитель Mercedes полностью признал вину, против него возбудили уголовное дело.Кроме того, в соцсетях появился ролик, на котором подруга погибшей в аварии рассказывает, что лично обратилась к Собчак за оказанием помощи дочери скончавшейся, но столкнулась с равнодушием со стороны телеведущей.

https://ria.ru/20211010/dtp-1753922468.html

сочи

адлер

красная поляна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, ксения собчак, адлер, красная поляна