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https://ria.ru/20211010/sobchak-1753928721.html
Собчак уехала с места смертельного ДТП до приезда полиции
RT опубликовал справку о ДТП с участием Ксении Собчак - РИА Новости, 10.10.2021
Собчак уехала с места смертельного ДТП до приезда полиции
RT в своем телеграм-канале показал справку о смертельном ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T23:06
2021-10-10T23:07
происшествия
сочи
ксения собчак
адлер
красная поляна
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. RT в своем телеграм-канале показал справку о смертельном ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак.В документе говорится, что она не пострадала и "убыла с места происшествия" до прибытия сотрудников полиции.Накануне около девяти часов вечера произошло ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной. Автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen — его пассажирка скончалась от полученных травм. Еще двух человек из этой машины отправили в больницу. Как сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидца, шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.На следующий день после происшествия Собчак написала в своем телеграм-канале, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры того, как телеведущая самостоятельно заходит в вип-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, а видимых повреждений у нее нет.Водитель Mercedes полностью признал вину, против него возбудили уголовное дело.Кроме того, в соцсетях появился ролик, на котором подруга погибшей в аварии рассказывает, что лично обратилась к Собчак за оказанием помощи дочери скончавшейся, но столкнулась с равнодушием со стороны телеведущей.
https://ria.ru/20211010/dtp-1753922468.html
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происшествия, сочи, ксения собчак, адлер, красная поляна
23:06 10.10.2021 (обновлено: 23:07 10.10.2021)
 
RT опубликовал справку о ДТП с участием Ксении Собчак

В справке о смертельном ДТП с участием Собчак указывается, что она не пострадала

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. RT в своем телеграм-канале показал справку о смертельном ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак.
В документе говорится, что она не пострадала и "убыла с места происшествия" до прибытия сотрудников полиции.
Накануне около девяти часов вечера произошло ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной. Автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen — его пассажирка скончалась от полученных травм. Еще двух человек из этой машины отправили в больницу. Как сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидца, шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.
На следующий день после происшествия Собчак написала в своем телеграм-канале, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры того, как телеведущая самостоятельно заходит в вип-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, а видимых повреждений у нее нет.
Водитель Mercedes полностью признал вину, против него возбудили уголовное дело.
Кроме того, в соцсетях появился ролик, на котором подруга погибшей в аварии рассказывает, что лично обратилась к Собчак за оказанием помощи дочери скончавшейся, но столкнулась с равнодушием со стороны телеведущей.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 21:21
Камеры засняли Собчак в аэропорту почти сразу после ДТП в Сочи
 
ПроисшествияСочиКсения СобчакАдлерКрасная Поляна
 
 
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