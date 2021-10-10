https://ria.ru/20211010/shkola-1753873706.html

В Минпросвещения трансляции из классов для родителей назвали незаконными

В Минпросвещения трансляции из классов для родителей назвали незаконными - РИА Новости, 10.10.2021

В Минпросвещения трансляции из классов для родителей назвали незаконными

Онлайн-трансляции из школьных классов, во время которых родители могут следить за детьми на уроках, делать незаконно, заявил первый замминистра просвещения РФ... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T12:16

2021-10-10T12:16

2021-10-10T12:16

общество

александр бугаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753050292_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_48c795ec7c4c4fc44a168e4a537e4593.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Онлайн-трансляции из школьных классов, во время которых родители могут следить за детьми на уроках, делать незаконно, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев."Незаконно, и, на мой взгляд, вредно. Все очень просто: ребенок тоже человек, он имеет право на личное пространство", - прокомментировал Бугаев высказывание одного из участников Всероссийского форума классных руководителей, касающееся организации трансляций из классов для родителей.Он также призвал родителей не душить детей опекой и не реализовывать через них свои комплексы.

https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753721462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр бугаев, россия