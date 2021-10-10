https://ria.ru/20211010/shkola-1753873706.html
В Минпросвещения трансляции из классов для родителей назвали незаконными
В Минпросвещения трансляции из классов для родителей назвали незаконными - РИА Новости, 10.10.2021
В Минпросвещения трансляции из классов для родителей назвали незаконными
Онлайн-трансляции из школьных классов, во время которых родители могут следить за детьми на уроках, делать незаконно, заявил первый замминистра просвещения РФ... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T12:16
2021-10-10T12:16
2021-10-10T12:16
общество
александр бугаев
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Онлайн-трансляции из школьных классов, во время которых родители могут следить за детьми на уроках, делать незаконно, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев."Незаконно, и, на мой взгляд, вредно. Все очень просто: ребенок тоже человек, он имеет право на личное пространство", - прокомментировал Бугаев высказывание одного из участников Всероссийского форума классных руководителей, касающееся организации трансляций из классов для родителей.Он также призвал родителей не душить детей опекой и не реализовывать через них свои комплексы.
https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753721462.html
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общество, александр бугаев, россия
В Минпросвещения трансляции из классов для родителей назвали незаконными
Замминистра просвещения Бугаев назвал трансляции из классов для родителей незаконными