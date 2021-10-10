https://ria.ru/20211010/serbiya-1753923054.html

Вучич заверил в сохранении Сербией военного нейтралитета

Вучич заверил в сохранении Сербией военного нейтралитета - РИА Новости, 10.10.2021

Вучич заверил в сохранении Сербией военного нейтралитета

Сербия останется военно-нейтральной страной и будет развивать свою обороноспособность, заявил президент страны Александр Вучич по итогам переговоров с министром РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T21:29

2021-10-10T21:29

2021-10-10T21:29

в мире

сербия

сергей лавров

александр вучич

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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Сербия останется военно-нейтральной страной и будет развивать свою обороноспособность, заявил президент страны Александр Вучич по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Республика Сербия останется нейтральной в военном отношении страной. Мы гордимся этим и в соответствии с этим продолжим не только защищать нашу страну, но и развивать наши мощности по обороне, чтобы каждый потенциальный агрессор забыл о таком намерении - поставить под угрозу свободу Сербии", - сказал Вучич во время пресс-конференции.

сербия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сербия, сергей лавров, александр вучич