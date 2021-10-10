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Вучич заверил в сохранении Сербией военного нейтралитета
Вучич заверил в сохранении Сербией военного нейтралитета - РИА Новости, 10.10.2021
Вучич заверил в сохранении Сербией военного нейтралитета
Сербия останется военно-нейтральной страной и будет развивать свою обороноспособность, заявил президент страны Александр Вучич по итогам переговоров с министром РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T21:29
2021-10-10T21:29
2021-10-10T21:29
в мире
сербия
сергей лавров
александр вучич
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Сербия останется военно-нейтральной страной и будет развивать свою обороноспособность, заявил президент страны Александр Вучич по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Республика Сербия останется нейтральной в военном отношении страной. Мы гордимся этим и в соответствии с этим продолжим не только защищать нашу страну, но и развивать наши мощности по обороне, чтобы каждый потенциальный агрессор забыл о таком намерении - поставить под угрозу свободу Сербии", - сказал Вучич во время пресс-конференции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сербия, сергей лавров, александр вучич
Вучич заверил в сохранении Сербией военного нейтралитета
Вучич заверил, что Сербия останется нейтральной в военном отношении страной