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https://ria.ru/20211010/sanktsii-1753894813.html
США исключили россиянина из санкционных списков, заявили в МИД
США исключили россиянина из санкционных списков, заявили в МИД - РИА Новости, 11.10.2021
США исключили россиянина из санкционных списков, заявили в МИД
Американская сторона исключила одного россиянина из санкционного списка в обмен на аналогичный жест со стороны Москвы, которая разрешила заместителю... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-10T16:15
2021-10-11T00:15
сша
санкции в отношении россии
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт — РИА Новости. Американская сторона исключила одного россиянина из санкционного списка в обмен на аналогичный жест со стороны Москвы, которая разрешила заместителю госсекретаря Виктории Нуланд посетить Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Это (визит. — Прим. ред.) было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Как сообщила представитель ведомства радиостанции "Говорит Москва", число выведенных из-под санкций граждан симметрично — по одному человеку с каждой стороны. При этом Захарова не уточнила, с кого именно Вашингтон снял ограничения.Виктория Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.Она встретится с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым 11-13 октября.
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сша, санкции в отношении россии, россия
16:15 10.10.2021 (обновлено: 00:15 11.10.2021)
 
США исключили россиянина из санкционных списков, заявили в МИД

Захарова заявила об отмене санкций против россиянина в обмен на визит Нуланд

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт — РИА Новости. Американская сторона исключила одного россиянина из санкционного списка в обмен на аналогичный жест со стороны Москвы, которая разрешила заместителю госсекретаря Виктории Нуланд посетить Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это (визит. — Прим. ред.) было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Как сообщила представитель ведомства радиостанции "Говорит Москва", число выведенных из-под санкций граждан симметрично — по одному человеку с каждой стороны. При этом Захарова не уточнила, с кого именно Вашингтон снял ограничения.
Виктория Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Она встретится с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым 11-13 октября.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 22:46В мире
В США призвали ввести санкции против России из-за скачка цен на газ
 
СШАСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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