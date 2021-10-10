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https://ria.ru/20211010/samolet-1753873293.html
Источник назвал возможную причину падения самолета в Татарстане
Источник назвал возможную причину падения самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021
Источник назвал возможную причину падения самолета в Татарстане
Одной из возможных причин падения самолета в Татарстане стал перегруз, сообщил РИА Новости источник, близкий к ДОСААФ. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T12:08
2021-10-10T12:27
происшествия
республика татарстан (татарстан)
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Одной из возможных причин падения самолета в Татарстане стал перегруз, сообщил РИА Новости источник, близкий к ДОСААФ.Самолет L-410 разбился в воскресенье утром в Мензелинске в Татарстане. По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали. Как ранее сообщил РИА Новости информированный источник, самолет упал после взлета с посадочной полосы Мензелинска (ДОСААФ). МЧС ранее сообщило, что на борту упавшего в Татарстане самолета находились 23 человека.По его словам, предположительно, речь идет о самолете L-410УВП-Э3 с бортовым номером RF-94591, ранее - 1826/20. Воздушные суда с данными номерами являются специальной парашютной версией самолета L-410, имеют статус военного изделия и поставлялись до 1990 года исключительно в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора. Всего было выпущено 150 единиц техники с назначенным ресурсом не более 3 тысяч часов, что соответствует примерно 2-3 годам."Данный ресурс не был продлен заводом-изготовителем, так как ни одно судно не вернулось на предприятие для доработки и определения дополнительного ресурса. Следует отметить, что практически аналогичная катастрофа произошла 19 июня 2021 года с тем же типом самолета и тоже эксплуатировавшимся ДОСААФ в районе аэродрома Танай Кемеровской области. По предварительным данным, на борту находились 17 парашютистов, в том числе два инструктора. Нельзя исключить, что парашютистов было больше, так как доступные данные противоречивы", - заявил источник.Он добавил, что самолет выполнял четвертый рейс за утро и через несколько минут после взлета, по заявленной ДОСААФ информации, произошел отказ левого двигателя, при развороте обратно на аэродром самолет зацепил крылом кромку деревьев и разрушился при приземлении."Нельзя также полностью исключить, что при неисправном топливном датчике закончилось топливо. Кроме того, известно, что самолетное происшествие расследовалось ДОСААФ без привлечения представителей изготовителей самолета и двигателя. Результаты расследования до сих пор не обнародованы", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211010/postradavshie-1753866334.html
республика татарстан (татарстан)
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Кадры с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане
На борту самолёта находились 23 человека, семерых из них обнаружили живыми, уточнили в МЧС.
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происшествия, республика татарстан (татарстан), l-410, крушение самолета l-410 в татарстане
12:08 10.10.2021 (обновлено: 12:27 10.10.2021)
 
Источник назвал возможную причину падения самолета в Татарстане

Источник: одной из возможных причин падения самолета в Татарстане стал перегруз

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео)
Спасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Одной из возможных причин падения самолета в Татарстане стал перегруз, сообщил РИА Новости источник, близкий к ДОСААФ.
Самолет L-410 разбился в воскресенье утром в Мензелинске в Татарстане. По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали. Как ранее сообщил РИА Новости информированный источник, самолет упал после взлета с посадочной полосы Мензелинска (ДОСААФ). МЧС ранее сообщило, что на борту упавшего в Татарстане самолета находились 23 человека.
"Что касается разбившегося самолета, то он принадлежал Минобороны до 2014 года, а затем был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации. Одной из возможных причин аварии стал перегруз - самолет рассчитан на 19 человек, вследствие чего машине не хватило взлетной мощности для набора высоты", - сказал источник.
По его словам, предположительно, речь идет о самолете L-410УВП-Э3 с бортовым номером RF-94591, ранее - 1826/20. Воздушные суда с данными номерами являются специальной парашютной версией самолета L-410, имеют статус военного изделия и поставлялись до 1990 года исключительно в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора. Всего было выпущено 150 единиц техники с назначенным ресурсом не более 3 тысяч часов, что соответствует примерно 2-3 годам.
"Данный ресурс не был продлен заводом-изготовителем, так как ни одно судно не вернулось на предприятие для доработки и определения дополнительного ресурса. Следует отметить, что практически аналогичная катастрофа произошла 19 июня 2021 года с тем же типом самолета и тоже эксплуатировавшимся ДОСААФ в районе аэродрома Танай Кемеровской области. По предварительным данным, на борту находились 17 парашютистов, в том числе два инструктора. Нельзя исключить, что парашютистов было больше, так как доступные данные противоречивы", - заявил источник.
Он добавил, что самолет выполнял четвертый рейс за утро и через несколько минут после взлета, по заявленной ДОСААФ информации, произошел отказ левого двигателя, при развороте обратно на аэродром самолет зацепил крылом кромку деревьев и разрушился при приземлении.
"Нельзя также полностью исключить, что при неисправном топливном датчике закончилось топливо. Кроме того, известно, что самолетное происшествие расследовалось ДОСААФ без привлечения представителей изготовителей самолета и двигателя. Результаты расследования до сих пор не обнародованы", - отметил собеседник агентства.
На месте жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинске - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 10:49
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении L-410 в Татарстане
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)L-410Крушение самолета L-410 в Татарстане
 
 
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