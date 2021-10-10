https://ria.ru/20211010/samolet-1753867971.html

В МЧС уточнили число погибших при падении самолета в Татарстане

В МЧС уточнили число погибших при падении самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021

В МЧС уточнили число погибших при падении самолета в Татарстане

При жесткой посадке самолета L-410 в Татарстане погибли 15 человек, семерых удалось спасти, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:17

2021-10-10T11:17

2021-10-10T11:33

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение самолета l-410 в татарстане

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. При жесткой посадке самолета L-410 в Татарстане погибли 15 человек, семерых удалось спасти, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС.Всего на борту находились 22 человека — 20 парашютистов и два члена экипажа.Пострадавших доставили в Мензелинскую центральную районную больницу, одного из них — в крайне тяжелом состоянии.Всего на месте ЧП работают более 50 спасателей, привлечены 17 единиц техники. В город выехали следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение самолета l-410 в татарстане