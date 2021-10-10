https://ria.ru/20211010/samolet-1753867532.html

Из упавшего в Татарстане самолета извлекли 11 человек без признаков жизни

Из упавшего в Татарстане самолета извлекли 11 человек без признаков жизни - РИА Новости, 10.10.2021

Из упавшего в Татарстане самолета извлекли 11 человек без признаков жизни

Одиннадцать человек извлечены без признаков жизни из упавшего в Татарстане легкомоторного самолета, сообщил начальник отдела по работе со СМИ МЧС Татарстана... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:09

2021-10-10T11:09

2021-10-10T11:20

происшествия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение самолета l-410 в татарстане

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек извлечены без признаков жизни из упавшего в Татарстане легкомоторного самолета, сообщил начальник отдела по работе со СМИ МЧС Татарстана Андрей Родыгин."На 10.45, по предварительным данным, 7 человек деблокированы из салона самолета и госпитализированы. Еще 11 человек, к сожалению, извлечены без признаков жизни", - сказал Родыгин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211003/aviakrushenie-1752883510.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение самолета l-410 в татарстане