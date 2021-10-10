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Из упавшего в Татарстане самолета извлекли 11 человек без признаков жизни
Из упавшего в Татарстане самолета извлекли 11 человек без признаков жизни - РИА Новости, 10.10.2021
Из упавшего в Татарстане самолета извлекли 11 человек без признаков жизни
Одиннадцать человек извлечены без признаков жизни из упавшего в Татарстане легкомоторного самолета, сообщил начальник отдела по работе со СМИ МЧС Татарстана... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:09
2021-10-10T11:20
происшествия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение самолета l-410 в татарстане
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек извлечены без признаков жизни из упавшего в Татарстане легкомоторного самолета, сообщил начальник отдела по работе со СМИ МЧС Татарстана Андрей Родыгин."На 10.45, по предварительным данным, 7 человек деблокированы из салона самолета и госпитализированы. Еще 11 человек, к сожалению, извлечены без признаков жизни", - сказал Родыгин в эфире телеканала "Россия 24".
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происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение самолета l-410 в татарстане
11:09 10.10.2021 (обновлено: 11:20 10.10.2021)
 
Из упавшего в Татарстане самолета извлекли 11 человек без признаков жизни

Из упавшего в Татарстане самолета извлекли 11 человек без признаков жизни

© МЧС РоссииНа месте жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинске. Кадр из видео
На месте жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинске. Кадр из видео
© МЧС России
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек извлечены без признаков жизни из упавшего в Татарстане легкомоторного самолета, сообщил начальник отдела по работе со СМИ МЧС Татарстана Андрей Родыгин.
"На 10.45, по предварительным данным, 7 человек деблокированы из салона самолета и госпитализированы. Еще 11 человек, к сожалению, извлечены без признаков жизни", - сказал Родыгин в эфире телеканала "Россия 24".
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение самолета L-410 в Татарстане
 
 
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