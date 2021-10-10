https://ria.ru/20211010/samolet-1753864342.html

При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек

При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек - РИА Новости, 10.10.2021

При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек

Шестнадцать человек, по предварительным данным, погибли при жесткой посадке самолета с парашютистами в Татарстане, семеро госпитализированы, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.10.2021

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происшествия

республика татарстан (татарстан)

крушение самолета l-410 в татарстане

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Шестнадцать человек, по предварительным данным, погибли при жесткой посадке самолета с парашютистами в Татарстане, семеро госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всего на борту были 23 человека.На место ЧП в Мензелинск выехали следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане На борту самолёта находились 23 человека, семерых из них обнаружили живыми, уточнили в МЧС. 2021-10-10T10:28 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), крушение самолета l-410 в татарстане, видео