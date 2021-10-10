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При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек
При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек - РИА Новости, 10.10.2021
При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек
Шестнадцать человек, по предварительным данным, погибли при жесткой посадке самолета с парашютистами в Татарстане, семеро госпитализированы, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:28
2021-10-10T10:59
происшествия
республика татарстан (татарстан)
крушение самолета l-410 в татарстане
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Шестнадцать человек, по предварительным данным, погибли при жесткой посадке самолета с парашютистами в Татарстане, семеро госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всего на борту были 23 человека.На место ЧП в Мензелинск выехали следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане
На борту самолёта находились 23 человека, семерых из них обнаружили живыми, уточнили в МЧС.
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происшествия, республика татарстан (татарстан), крушение самолета l-410 в татарстане, видео
При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Шестнадцать человек, по предварительным данным, погибли при жесткой посадке самолета с парашютистами в Татарстане, семеро госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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10:28 10.10.2021 (обновлено: 10:59 10.10.2021)
 
При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек

При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек, еще 7 госпитализированы

© Фото : МЧС РоссииНа месте жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинске
На месте жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинске - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Шестнадцать человек, по предварительным данным, погибли при жесткой посадке самолета с парашютистами в Татарстане, семеро госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всего на борту были 23 человека.
На место ЧП в Мензелинск выехали следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК.
L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Крушение самолета L-410 в Татарстане
 
 
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