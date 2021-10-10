https://ria.ru/20211010/samolet-1753862964.html
Спасатели извлекли из упавшего в Татарстане самолета семь пострадавших
Спасатели извлекли из упавшего в Татарстане самолета семь пострадавших - РИА Новости, 10.10.2021
Спасатели извлекли из упавшего в Татарстане самолета семь пострадавших
Семь человек извлечены из потерпевшего крушение самолета в Татарстане, сообщил представитель ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:14
2021-10-10T10:14
2021-10-10T10:56
происшествия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение самолета l-410 в татарстане
новости - туризм
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Семь человек извлечены из потерпевшего крушение самолета в Татарстане, сообщил представитель ГУМЧС России по Татарстану.Ранее ГУМЧС сообщило о том, что в 9.23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинске."На месте происшествия работают силы Мензелинского гарнизона, семь человек с признаки жизни деблокированы из салона самолета", - сообщил представитель ГУМЧС.
https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм
10:14 10.10.2021 (обновлено: 10:56 10.10.2021)
Спасатели извлекли из упавшего в Татарстане самолета семь пострадавших
Спасатели извлекли из упавшего в Татарстане самолета L-410 семь пострадавших