https://ria.ru/20211010/samolet-1753859159.html

Самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане

Самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021

Самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане

В Татарстане совершил жесткую посадку самолет L-410 с парашютистами на борту, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T09:40

2021-10-10T09:40

2021-10-10T11:00

происшествия

республика татарстан (татарстан)

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

крушение самолета l-410 в татарстане

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Татарстане совершил жесткую посадку самолет L-410 с парашютистами на борту, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.Региональное управление МЧС подтвердило эту информацию.На борту находились 23 человека. Спасатели вытащили из самолета семь пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, 16 человек погибли.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, крушение самолета l-410 в татарстане