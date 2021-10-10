https://ria.ru/20211010/samolet-1753859159.html
Самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане
Самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021
Самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане
В Татарстане совершил жесткую посадку самолет L-410 с парашютистами на борту, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T09:40
2021-10-10T09:40
2021-10-10T11:00
происшествия
республика татарстан (татарстан)
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
крушение самолета l-410 в татарстане
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Татарстане совершил жесткую посадку самолет L-410 с парашютистами на борту, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.Региональное управление МЧС подтвердило эту информацию.На борту находились 23 человека. Спасатели вытащили из самолета семь пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, 16 человек погибли.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.
https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, крушение самолета l-410 в татарстане
09:40 10.10.2021 (обновлено: 11:00 10.10.2021)
Самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане
Самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане