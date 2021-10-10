https://ria.ru/20211010/sammit-1753851379.html
На Украине вспомнили роковые слова из "12 стульев" из-за встречи Путина и Зеленского
В Раде оценили возможную встречу Путина и Зеленского фразой из "12 стульев" - РИА Новости, 10.10.2021
На Украине вспомнили роковые слова из "12 стульев" из-за встречи Путина и Зеленского
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T06:51
2021-10-10T06:51
2021-10-10T15:55
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
илья ильф
вадим рабинович
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e38fade97254553cc6dd45fa01feedee.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.Ведущий задал вопрос парламентарию, как может состояться встреча двух лидеров, если Киев требует вынести на саммит вопросы Крыма и Донбасса, а Москва предпочитает обсуждать проблемы двусторонних отношений между странами.Депутат выразил мнение, что украинская власть должна отменить "глупые решения", мешающие проведению саммита. Кроме того, Рабинович указал на "тупую" антироссийскую риторику, которая, подчеркивает политик, не способствует улучшению отношений между странами. Также он добавил, что и власть, и оппозиция на Украине должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.
https://ria.ru/20211010/gaz-1753850457.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0554902203a2f0d53da49b2b9540b0e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, илья ильф, вадим рабинович, россия
06:51 10.10.2021 (обновлено: 15:55 10.10.2021)
В Раде оценили возможную встречу Путина и Зеленского фразой из "12 стульев"
Депутат Рады Рабинович оценил возможную встречу Путина и Зеленского фразой из "12 стульев"