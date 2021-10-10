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На Украине вспомнили роковые слова из "12 стульев" из-за встречи Путина и Зеленского
В Раде оценили возможную встречу Путина и Зеленского фразой из "12 стульев" - РИА Новости, 10.10.2021
На Украине вспомнили роковые слова из "12 стульев" из-за встречи Путина и Зеленского
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T06:51
2021-10-10T15:55
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
илья ильф
вадим рабинович
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.Ведущий задал вопрос парламентарию, как может состояться встреча двух лидеров, если Киев требует вынести на саммит вопросы Крыма и Донбасса, а Москва предпочитает обсуждать проблемы двусторонних отношений между странами.Депутат выразил мнение, что украинская власть должна отменить "глупые решения", мешающие проведению саммита. Кроме того, Рабинович указал на "тупую" антироссийскую риторику, которая, подчеркивает политик, не способствует улучшению отношений между странами. Также он добавил, что и власть, и оппозиция на Украине должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, илья ильф, вадим рабинович, россия
06:51 10.10.2021 (обновлено: 15:55 10.10.2021)
 
В Раде оценили возможную встречу Путина и Зеленского фразой из "12 стульев"

Депутат Рады Рабинович оценил возможную встречу Путина и Зеленского фразой из "12 стульев"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Ведущий задал вопрос парламентарию, как может состояться встреча двух лидеров, если Киев требует вынести на саммит вопросы Крыма и Донбасса, а Москва предпочитает обсуждать проблемы двусторонних отношений между странами.

"Вы знаете, в "Двенадцати стульях" замечательный монтер говорил, что консенсус — это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или вам это поручат — мы с вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда, во всем мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то и второй (тоже. — Прим. ред.)", — заявил Рабинович.

Депутат выразил мнение, что украинская власть должна отменить "глупые решения", мешающие проведению саммита. Кроме того, Рабинович указал на "тупую" антироссийскую риторику, которая, подчеркивает политик, не способствует улучшению отношений между странами. Также он добавил, что и власть, и оппозиция на Украине должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.
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В миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийИлья ИльфВадим РабиновичРоссия
 
 
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