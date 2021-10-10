https://ria.ru/20211010/sammit-1753851379.html

На Украине вспомнили роковые слова из "12 стульев" из-за встречи Путина и Зеленского

В Раде оценили возможную встречу Путина и Зеленского фразой из "12 стульев" - РИА Новости, 10.10.2021

На Украине вспомнили роковые слова из "12 стульев" из-за встречи Путина и Зеленского

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T06:51

2021-10-10T06:51

2021-10-10T15:55

в мире

украина

владимир путин

владимир зеленский

илья ильф

вадим рабинович

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e38fade97254553cc6dd45fa01feedee.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.Ведущий задал вопрос парламентарию, как может состояться встреча двух лидеров, если Киев требует вынести на саммит вопросы Крыма и Донбасса, а Москва предпочитает обсуждать проблемы двусторонних отношений между странами.Депутат выразил мнение, что украинская власть должна отменить "глупые решения", мешающие проведению саммита. Кроме того, Рабинович указал на "тупую" антироссийскую риторику, которая, подчеркивает политик, не способствует улучшению отношений между странами. Также он добавил, что и власть, и оппозиция на Украине должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.

https://ria.ru/20211010/gaz-1753850457.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, илья ильф, вадим рабинович, россия