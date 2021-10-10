https://ria.ru/20211010/sakhalin-1753869948.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составляет 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:36

2021-10-10T11:36

2021-10-10T11:36

распространение коронавируса

сахалинская область

магаданская область

республика калмыкия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составляет 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область – 0,11%, 2. Магаданская область – 0,18%, 3. Республика Калмыкия – 0,19%", – говорится в сообщении.

сахалинская область

магаданская область

республика калмыкия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалинская область, магаданская область, республика калмыкия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии