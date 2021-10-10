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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составляет 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:36
2021-10-10T11:36
2021-10-10T11:36
распространение коронавируса
сахалинская область
магаданская область
республика калмыкия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области, он составляет 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область – 0,11%, 2. Магаданская область – 0,18%, 3. Республика Калмыкия – 0,19%", – говорится в сообщении.
сахалинская область
магаданская область
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сахалинская область, магаданская область, республика калмыкия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 зафиксировали на Сахалине