https://ria.ru/20211010/rubl-1753777738.html

Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года

Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года - РИА Новости, 10.10.2021

Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года

Рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль. Санкции и ужесточение финансовой политики, напротив, бьют по курсу российской валюты. О проблемах, которые... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T03:15

2021-10-10T03:15

2021-10-10T03:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

сша

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федеральная резервная система сша

динамика курсов валют

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль. Санкции и ужесточение финансовой политики, напротив, бьют по курсу российской валюты. О проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года, рассказал агентству “Прайм” резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный.По его словам, перспективы скорее благоприятные, чем негативные. За последние полгода рубль укрепился к доллару на 4,5 процента. Можно ожидать дальнейшего укрепления, несмотря на "исход" капитала с развивающихся рынков, полагает эксперт.Неоднозначность ситуации в том, что на рынках наблюдается снижение интереса к активам стран догоняющего развития. Это связано с ожиданием изменений денежно-кредитной политики (ДКП) США.Кроме того, вполне возможно, что в следующем году произойдет повышение ставки ФРС США, что повысит привлекательность американских бумаг, сообщил специалист.Это приведет к падению курсов валют "третьих" стран. Россия пока избегает данной угрозы за счет быстрого восстановления экономики и дорогой нефти, но в следующем году факторы, играющие на руку российской валюте, могут быть исчерпаны.Среди других основных рисков — новые санкции США на покупку российского госдолга на вторичном рынке для американских инвесторов и возможность наступления нового экономического кризиса. В случае кризиса интерес к российским активам снизится, что ударит по курсу рубля, заключил эксперт.

https://ria.ru/20211008/rubl-1753602957.html

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экономика, рубль, доллар, сша, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, динамика курсов валют, россия, александр бездольный