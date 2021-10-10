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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211010/rubl-1753777738.html
Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года
Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года - РИА Новости, 10.10.2021
Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года
Рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль. Санкции и ужесточение финансовой политики, напротив, бьют по курсу российской валюты. О проблемах, которые... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T03:15
2021-10-10T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
центральный банк рф (цб рф)
федеральная резервная система сша
динамика курсов валют
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль. Санкции и ужесточение финансовой политики, напротив, бьют по курсу российской валюты. О проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года, рассказал агентству “Прайм” резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный.По его словам, перспективы скорее благоприятные, чем негативные. За последние полгода рубль укрепился к доллару на 4,5 процента. Можно ожидать дальнейшего укрепления, несмотря на "исход" капитала с развивающихся рынков, полагает эксперт.Неоднозначность ситуации в том, что на рынках наблюдается снижение интереса к активам стран догоняющего развития. Это связано с ожиданием изменений денежно-кредитной политики (ДКП) США.Кроме того, вполне возможно, что в следующем году произойдет повышение ставки ФРС США, что повысит привлекательность американских бумаг, сообщил специалист.Это приведет к падению курсов валют "третьих" стран. Россия пока избегает данной угрозы за счет быстрого восстановления экономики и дорогой нефти, но в следующем году факторы, играющие на руку российской валюте, могут быть исчерпаны.Среди других основных рисков — новые санкции США на покупку российского госдолга на вторичном рынке для американских инвесторов и возможность наступления нового экономического кризиса. В случае кризиса интерес к российским активам снизится, что ударит по курсу рубля, заключил эксперт.
https://ria.ru/20211008/rubl-1753602957.html
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экономика, рубль, доллар, сша, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, динамика курсов валют, россия, александр бездольный
03:15 10.10.2021
 
Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года

Бездольный: у рубля есть потенциал, несмотря на уход капитала с развивающихся рынков

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль. Санкции и ужесточение финансовой политики, напротив, бьют по курсу российской валюты. О проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года, рассказал агентству “Прайм” резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный.
По его словам, перспективы скорее благоприятные, чем негативные. За последние полгода рубль укрепился к доллару на 4,5 процента. Можно ожидать дальнейшего укрепления, несмотря на "исход" капитала с развивающихся рынков, полагает эксперт.
Неоднозначность ситуации в том, что на рынках наблюдается снижение интереса к активам стран догоняющего развития. Это связано с ожиданием изменений денежно-кредитной политики (ДКП) США.
"До конца года может начаться сокращение программы QE — что означает начало конца эпохи "дешевых денег", которые, в том числе, раздували и стоимость активов развивающихся стран", — заявил эксперт.
Кроме того, вполне возможно, что в следующем году произойдет повышение ставки ФРС США, что повысит привлекательность американских бумаг, сообщил специалист.
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Это приведет к падению курсов валют "третьих" стран. Россия пока избегает данной угрозы за счет быстрого восстановления экономики и дорогой нефти, но в следующем году факторы, играющие на руку российской валюте, могут быть исчерпаны.
Среди других основных рисков — новые санкции США на покупку российского госдолга на вторичном рынке для американских инвесторов и возможность наступления нового экономического кризиса. В случае кризиса интерес к российским активам снизится, что ударит по курсу рубля, заключил эксперт.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 03:27
Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная резервная система СШАДинамика курсов валютРоссияАлександр Бездольный
 
 
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