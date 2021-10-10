https://ria.ru/20211010/rabstvo-1753759437.html

"Он тебя убьет". Как старшая сестра спасла младшую из рабства в Туркмении

"Он тебя убьет". Как старшая сестра спасла младшую из рабства в Туркмении - РИА Новости, 10.10.2021

"Он тебя убьет". Как старшая сестра спасла младшую из рабства в Туркмении

Жительница Башкирии вернулась домой после тридцати лет рабства. В Туркмению Гульбина Гильванова уехала знакомиться с родителями жениха, но брак не состоялся... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T08:00

2021-10-10T08:00

2021-10-10T14:42

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Жительница Башкирии вернулась домой после тридцати лет рабства. В Туркмению Гульбина Гильванова уехала знакомиться с родителями жениха, но брак не состоялся. Вместо этого ее передавали от одного мужчины к другому. Последний "хозяин" заставлял работать в полях у знакомых и регулярно бил. Сбежать помогли соседи — разыскали в России сестру пленницы. Все это время родные не сомневались: Гульбины уже нет в живых.Письма без ответаВо время интервью Гильванова пьет чай. Вспоминает, что только он и спасал, когда совсем невмоготу от голода. За годы жизни в городе недалеко от границы с Узбекистаном такое случалось часто."Вы не представляете, какими глазами Гульбина смотрела на прилавки с хлебом, когда после возвращения пошла со мной в магазин, — говорит сестра пленницы Рашида Судакова. — Все не могла поверить, что бывает столько сортов. За обедом съела полбуханки. А когда увидела на рынке халву, на полном серьезе спросила, хватит ли у нас денег грамм хотя бы на двести. Оказывается, сладкого она не ела очень давно. Шоколад — наверное, ни разу за последние десять лет".Рашида показывает две фотографии сестры. На одной — 18-летняя девушка с точеными чертами. На другой — пожилая женщина со спекшимся от солнца лицом. Между снимками — тридцать лет. Побои, голод и унижения сильно сказались на внешности.В Туркменистан Гильванова уехала в 1990-м — вместе с женихом. Познакомились в колхозе, где работала Гульбина. Молодой человек рассказывал, что на родине у него большой дом. Посватался, пригласил на смотрины к родителям, и 30 декабря она села в поезд.Проблемы в новой семье начались сразу. Младшему брату жениха тоже приглянулась юная уфимка.Идти было некуда, денег не хватало даже на междугородний звонок. Она приехала на вокзал в надежде, что все же посадят на поезд. Но какая-то незнакомая женщина увезла ее к себе — рассказала, что у подруги есть "неженатый сын того же возраста"."Жених" оказался наркоманом и алкоголиком. Гуля работала санитаркой в операционной, и он требовал, чтобы она каждый день приносила домой спирт. Потом в беспамятстве ее избивал.Первое время они с сестрой переписывались. Но потом почта перестала приходить, связь с родными из Уфы потерялась. Однажды Гильванова нашла в мусорном ведре изорванные в клочья конверты. Видимо, уничтожал сожитель: боялся, что "жена" уедет на родину.Старшая сестра писала, заказывала международные звонки, но в назначенный час на переговорный пункт никто не приходил. Она решила, что Гульбины нет в живых.Игра в ножичкиЧерез несколько лет второго сожителя Гильвановой посадили. Она попала к третьему — пригласили ухаживать за его маленькими детьми."Первое время все было нормально, но потом он спрятал мой паспорт и сказал, что я должна работать на чужих людей. Каждое утро отводил на участок к односельчанам. У одних я полола траву, у других копала огороды, у третьих убиралась дома. Деньги он забирал. И так каждый день".Сожитель быстро превратился в тирана. За провинности — не только свои, но и детей — Гульбину били.Глава семьи почти не работал. Жили на то, что приносила Гильванова, но денег все равно не хватало. В доме не было даже холодильника. Телефоном имел право пользоваться только Сазак (по просьбе героини имя изменено. — Прим. ред.).Когда работы у соседей не было, мужчина заставлял Гулю идти на свалку, искать вещи и объедки.Так продолжалось больше 12 лет. Гульбина обращалась в полицию, но там не реагировали."Свяжу и запру в подвале"В июне 2020-го Гильванову наняла семья из города Фарап. Однажды они увидели у нее под глазом синяк. Стали расспрашивать. "Русская" (так здесь называли Гульбину) рассказала о сожителе-тиране, о побоях, о сестре из Уфы."Еще через неделю я снова пришла к ним полоть. Их старшая дочь меня огорошила: "Мы нашли твою сестру", — Гильванова начинает плакать.Вместе с ней рыдает и Рашида. Вспоминает: сообщение в соцсетях о том, что пропавшая Гуля жива, пришло в сложный период — после похорон сразу нескольких родственников.С того момента в ту семью Гульбину стали приглашать чаще — чтобы общалась с сестрой. Видимо, Сазак это раскусил и перестал выпускать ее из дома."Побои участились, он распускал руки каждый день. Сказал, если еще раз попытаюсь поговорить с сестрой, он меня свяжет, запрет в подвале, и я умру от истощения", — Гульбина снова переходит на туркменский.Все это время Рашида искала хоть кого-то из поселка, кто мог бы спрятать Гулю. Такие люди нашлись — у них был магазин на соседней улице. В итоге у них она провела три месяца. Они возили ее в Туркменабад, помогли сделать документы.Судакова уточняет: если бы не поддержка аппарата главы Башкирии и лично Радия Хабирова, встреча с сестрой никогда бы не состоялась.Платье и пол-лепешкиДокументы были почти готовы, но Сазак выследил Гульбину. Привез домой, снова начал избивать. "Его племянница предложила мне убежище. Иначе, говорит, он тебя убьет".В доме родственницы мучителя она прожила еще два месяца — ждала, пока сделают визу. Сазак часто приходил, искал пропавшую, но ее не выдали.Гильванова села в самолет из Ашхабада в Москву двадцать девятого сентября. С собой у нее была небольшая сумка с документами, единственным платьем и половиной лепешки, которую она растягивала на три дня пути из Фарапа.Уже вторую неделю Гульбина живет у сестры, но все еще обращается к ней на "вы". К мысли, что больше не надо голодать, тоже пока не привыкла. Попросила купить сала, хотя холодильник в доме полон.На днях бывшей пленнице должны выдать российский паспорт. Дальше — медобследование и устройство на работу. Рашида очень надеется, что сестру возьмут официально — хотя бы уборщицей. Благодарит всех, кто помог вызволить родственницу. Но до сих пор не может понять: как за столько лет никто из соседей Гули не поинтересовался, почему женщина из России терпит побои от местного мужчины и не уезжает домой.

https://ria.ru/20210812/rabstvo-1745389244.html

https://ria.ru/20210530/rabstvo-1734398978.html

https://ria.ru/20210303/zaderzhanie-1599823852.html

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общество, москва, туркменистан, россия