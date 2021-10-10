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В Марселе мужчина воспользовался санитарным QR-кодом Макрона

В Марселе мужчина воспользовался санитарным QR-кодом Макрона - РИА Новости, 10.10.2021

В Марселе мужчина воспользовался санитарным QR-кодом Макрона

Мужчина прошел в больницу во французском городе Марселе, предъявив санитарный QR-код президента страны Эммануэля Макрона, сообщает портал 20Minutes со ссылкой... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T19:34

2021-10-10T19:34

2021-10-10T19:34

распространение коронавируса

в мире

марсель

здоровье - общество

эммануэль макрон

qr-код

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ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Мужчина прошел в больницу во французском городе Марселе, предъявив санитарный QR-код президента страны Эммануэля Макрона, сообщает портал 20Minutes со ссылкой на университетский больничный центр Марселя (AP-HM).Ранее телеканал BFMTV сообщил, что санитарный QR-код Макрона оказался в свободном доступе в интернете. По данным телеканала, любой желающий мог скачать себе присвоенный президенту QR-код, начиная с 20 сентября."Этот мужчина сказал, что он записался на прием в эту больницу. Сотрудники охраны поняли, что он использует пропуск президента республики. Они решили впустить его под наблюдением, чтобы затем позвонить в полицию, которая его задержала", - цитирует портал заявление AP-HM.Отмечается, что неизвестного оштрафовали и отпустили.

https://ria.ru/20211002/protesty-1752832877.html

марсель

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в мире, марсель, здоровье - общество, эммануэль макрон, qr-код