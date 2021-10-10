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Вучич надеется на "благоприятные" для Сербии цены на газ при помощи России
Вучич надеется на "благоприятные" для Сербии цены на газ при помощи России - РИА Новости, 10.10.2021
Вучич надеется на "благоприятные" для Сербии цены на газ при помощи России
Благодаря помощи России Сербия надеется на "самые благоприятные в Европе" цены на газ, заявил президент страны Александр Вучич на брифинге по итогам своих... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T21:54
2021-10-10T21:54
2021-10-10T21:54
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Благодаря помощи России Сербия надеется на "самые благоприятные в Европе" цены на газ, заявил президент страны Александр Вучич на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Ранее сербский президент заявлял, что на фоне многократного подорожания газа в Европе и на мировом рынке попросит помощи у президента РФ Владимира Путина. Он передал свое обращение через посещавшего Сербию с визитом вице-премьера Юрия Борисова."Я попросил министра Лаврова, я попросил президента Путина. Передал ему (письмо), попросил Борисова. И мне не стыдно это признать, что мы надеемся, что у Сербии будет самая благоприятная цена газа в Европе. Я этого не скрываю - я борюсь за наш народ", - заявил Вучич.Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
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европа, борисов, владимир путин, александр вучич, турецкий поток, цены на нефть, россия
Вучич надеется на "благоприятные" для Сербии цены на газ при помощи России
Вучич попросил Путина обеспечить Сербии "самые благоприятные" цены на газ в Европе