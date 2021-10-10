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Вучич надеется на "благоприятные" для Сербии цены на газ при помощи России

Вучич надеется на "благоприятные" для Сербии цены на газ при помощи России - РИА Новости, 10.10.2021

Вучич надеется на "благоприятные" для Сербии цены на газ при помощи России

Благодаря помощи России Сербия надеется на "самые благоприятные в Европе" цены на газ, заявил президент страны Александр Вучич на брифинге по итогам своих... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T21:54

2021-10-10T21:54

2021-10-10T21:54

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александр вучич

турецкий поток

цены на нефть

россия

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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Благодаря помощи России Сербия надеется на "самые благоприятные в Европе" цены на газ, заявил президент страны Александр Вучич на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Ранее сербский президент заявлял, что на фоне многократного подорожания газа в Европе и на мировом рынке попросит помощи у президента РФ Владимира Путина. Он передал свое обращение через посещавшего Сербию с визитом вице-премьера Юрия Борисова."Я попросил министра Лаврова, я попросил президента Путина. Передал ему (письмо), попросил Борисова. И мне не стыдно это признать, что мы надеемся, что у Сербии будет самая благоприятная цена газа в Европе. Я этого не скрываю - я борюсь за наш народ", - заявил Вучич.Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.

https://ria.ru/20211010/krizis-1753919357.html

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европа, борисов, владимир путин, александр вучич, турецкий поток, цены на нефть, россия