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Число жертв пожара в Кургане возросло до шести человек
Число жертв пожара в Кургане возросло до шести человек - РИА Новости, 10.10.2021
Число жертв пожара в Кургане возросло до шести человек
Шесть человек, из них трое детей, стали жертвами пожара в частном доме в Кургане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T07:57
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происшествия
курган
москва
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Шесть человек, из них трое детей, стали жертвами пожара в частном доме в Кургане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Город Курган, улица Урожайная, дом 148, частный деревянный жилой дом (150 квадратных метров). Шесть погибших, в том числе три ребенка", — говорится в сообщении.По данным регионального управления СК, жертвами оказались жители сгоревшего дома. Следователи осматривают место происшествия.Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей.
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Кадры с места пожара в Петербурге
В Петербурге на 800 "квадратах" горит крыша жилого дома, эвакуированы 100 человек
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происшествия, курган, москва
07:57 10.10.2021 (обновлено: 09:37 10.10.2021)
 
Число жертв пожара в Кургане возросло до шести человек

Число жертв пожара в частном доме в Кургане возросло до шести человек

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области На месте пожара в Кургане
На месте пожара в Кургане - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Шесть человек, из них трое детей, стали жертвами пожара в частном доме в Кургане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Город Курган, улица Урожайная, дом 148, частный деревянный жилой дом (150 квадратных метров). Шесть погибших, в том числе три ребенка", — говорится в сообщении.
По данным регионального управления СК, жертвами оказались жители сгоревшего дома. Следователи осматривают место происшествия.
Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей.
 
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