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Число жертв пожара в Кургане возросло до шести человек

Число жертв пожара в Кургане возросло до шести человек - РИА Новости, 10.10.2021

Число жертв пожара в Кургане возросло до шести человек

Шесть человек, из них трое детей, стали жертвами пожара в частном доме в Кургане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T07:57

2021-10-10T07:57

2021-10-10T09:37

происшествия

курган

москва

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Шесть человек, из них трое детей, стали жертвами пожара в частном доме в Кургане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Город Курган, улица Урожайная, дом 148, частный деревянный жилой дом (150 квадратных метров). Шесть погибших, в том числе три ребенка", — говорится в сообщении.По данным регионального управления СК, жертвами оказались жители сгоревшего дома. Следователи осматривают место происшествия.Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей.

курган

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2021

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Кадры с места пожара в Петербурге В Петербурге на 800 "квадратах" горит крыша жилого дома, эвакуированы 100 человек 2021-10-10T07:57 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, курган, москва