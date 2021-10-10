Европа задумала отнять у России "Северный поток — 2" из благих намерений

В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
Аналитик Чижевский: владельцем "Северного потока — 2" может стать конгломерат компаний ЕС
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил в беседе с "Польским радио" аналитик Даниэль Чижевский.
По его мнению, финансирование проекта компаниями Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall может дать "некоторое поле для маневра".
"В конечном итоге, владельцем "Северный поток — 2" может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда все будет в соответствии с газовой директивой", — высказался Чижевский.
При этом собеседник польской радиостанции назвал такой сценарий "крайним вариантом".
"Газпром" еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести "Северный поток — 2" из-под юрисдикции евросоюзного законодательства", — заключил аналитик.
Чижевский также напомнил, что противникам российского проекта уже вряд ли удастся помешать открытию трубопровода.
"Газпром" в сентябре объявил о завершении строительства "Северного потока — 2" С июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода. Глава компании Алексей Миллер говорил о планах начать поставки уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.
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