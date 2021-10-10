https://ria.ru/20211010/potok-1753848469.html

Европа задумала отнять у России "Северный поток — 2" из благих намерений

В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.10.2021

Европа задумала отнять у России "Северный поток — 2" из благих намерений

Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил в беседе с "Польским... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T02:32

2021-10-10T02:32

2021-10-10T02:32

экономика

в мире

евросоюз

газпром

алексей миллер

wintershall

северный поток — 2

uniper

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил в беседе с "Польским радио" аналитик Даниэль Чижевский.По его мнению, финансирование проекта компаниями Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall может дать "некоторое поле для маневра".При этом собеседник польской радиостанции назвал такой сценарий "крайним вариантом".Чижевский также напомнил, что противникам российского проекта уже вряд ли удастся помешать открытию трубопровода."Газпром" в сентябре объявил о завершении строительства "Северного потока — 2" С июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода. Глава компании Алексей Миллер говорил о планах начать поставки уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211005/potok-1753158153.html

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экономика, в мире, евросоюз, газпром, алексей миллер, wintershall, северный поток — 2, uniper, даниэль чижевский