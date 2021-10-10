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https://ria.ru/20211010/potok-1753848469.html
Европа задумала отнять у России "Северный поток — 2" из благих намерений
В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.10.2021
Европа задумала отнять у России "Северный поток — 2" из благих намерений
Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил в беседе с "Польским... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T02:32
2021-10-10T02:32
экономика
в мире
евросоюз
газпром
алексей миллер
wintershall
северный поток — 2
uniper
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил в беседе с "Польским радио" аналитик Даниэль Чижевский.По его мнению, финансирование проекта компаниями Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall может дать "некоторое поле для маневра".При этом собеседник польской радиостанции назвал такой сценарий "крайним вариантом".Чижевский также напомнил, что противникам российского проекта уже вряд ли удастся помешать открытию трубопровода."Газпром" в сентябре объявил о завершении строительства "Северного потока — 2" С июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода. Глава компании Алексей Миллер говорил о планах начать поставки уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, в мире, евросоюз, газпром, алексей миллер, wintershall, северный поток — 2, uniper, даниэль чижевский
02:32 10.10.2021
 
В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"

Аналитик Чижевский: владельцем "Северного потока — 2" может стать конгломерат компаний ЕС

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил в беседе с "Польским радио" аналитик Даниэль Чижевский.
По его мнению, финансирование проекта компаниями Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall может дать "некоторое поле для маневра".
"В конечном итоге, владельцем "Северный поток — 2" может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда все будет в соответствии с газовой директивой", — высказался Чижевский.
При этом собеседник польской радиостанции назвал такой сценарий "крайним вариантом".
"Газпром" еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести "Северный поток — 2" из-под юрисдикции евросоюзного законодательства", — заключил аналитик.
Чижевский также напомнил, что противникам российского проекта уже вряд ли удастся помешать открытию трубопровода.
"Газпром" в сентябре объявил о завершении строительства "Северного потока — 2" С июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода. Глава компании Алексей Миллер говорил о планах начать поставки уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 13:16
Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
 
ЭкономикаВ миреЕвросоюзГазпромАлексей МиллерWintershallСеверный поток — 2UniperДаниэль Чижевский
 
 
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