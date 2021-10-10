https://ria.ru/20211010/postradavshie-1753866334.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении L-410 в Татарстане
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении L-410 в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении L-410 в Татарстане
Семь пострадавших при крушении самолета в Татарстане доставлены в больницу, один - в крайне тяжелом состоянии, сообщил представитель минздрава республики. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:49
2021-10-10T10:49
2021-10-10T10:56
происшествия
республика татарстан (татарстан)
крушение самолета l-410 в татарстане
новости - туризм
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Семь пострадавших при крушении самолета в Татарстане доставлены в больницу, один - в крайне тяжелом состоянии, сообщил представитель минздрава республики.На борту упавшего в Мензелинске L-410, по предварительным данным, находились 23 человека."По состоянию на 10.22 в результате падения легкомоторного самолета в Мензелинском районе семь пострадавших доставлены в Мензелинскую центральную районную больницу. Один пациент в крайне тяжелом состоянии", - сказал представитель минздрава.По его информации, решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в больницу скорой помощи Набережных Челнов и Республиканскую клиническую больницу в Казани силами санитарной авиации.
https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, республика татарстан (татарстан), крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм
10:49 10.10.2021 (обновлено: 10:56 10.10.2021)
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении L-410 в Татарстане
Один из пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане находится в крайне тяжелом состоянии