https://ria.ru/20211010/postradavshie-1753866334.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении L-410 в Татарстане

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении L-410 в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении L-410 в Татарстане

Семь пострадавших при крушении самолета в Татарстане доставлены в больницу, один - в крайне тяжелом состоянии, сообщил представитель минздрава республики. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T10:49

2021-10-10T10:49

2021-10-10T10:56

происшествия

республика татарстан (татарстан)

крушение самолета l-410 в татарстане

новости - туризм

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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Семь пострадавших при крушении самолета в Татарстане доставлены в больницу, один - в крайне тяжелом состоянии, сообщил представитель минздрава республики.На борту упавшего в Мензелинске L-410, по предварительным данным, находились 23 человека."По состоянию на 10.22 в результате падения легкомоторного самолета в Мензелинском районе семь пострадавших доставлены в Мензелинскую центральную районную больницу. Один пациент в крайне тяжелом состоянии", - сказал представитель минздрава.По его информации, решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в больницу скорой помощи Набережных Челнов и Республиканскую клиническую больницу в Казани силами санитарной авиации.

https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, республика татарстан (татарстан), крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм