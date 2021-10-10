https://ria.ru/20211010/poroshenko-1753862364.html

Протестующие под Киевом пытались прорваться в дом Порошенко, заявили в Раде

Протестующие под Киевом пытались прорваться в дом Порошенко, заявили в Раде - РИА Новости, 10.10.2021

Протестующие под Киевом пытались прорваться в дом Порошенко, заявили в Раде

Участники акции протеста пытались прорваться в дом бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщила на Facebook депутат Верховной рады от его партии... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T10:11

2021-10-10T10:11

2021-10-10T12:30

в мире

украина

петр порошенко

ирина геращенко

алексей гончаренко

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Участники акции протеста пытались прорваться в дом бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщила на Facebook депутат Верховной рады от его партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.Она назвала протестующих "титушками" и заявила, что их ночью набирали в соцсетях для работы за деньги."Неплохая картинка накануне саммита Украина — ЕС. Как там говорил Зеленский, он продвигает "агрессивную внешнюю политику"? Забыл добавить про безумную внутреннюю", — написала Геращенко на Facebook.Ранее бывший советник экс-президента и депутат от той же фракции Юрий Бирюков рассказал, что в митинге у жилища Порошенко участвовали около 30 человек. По данным полиции, организаторами выступили две общественные организации.Еще один член объединения Алексей Гончаренко заявил, что среди протестующих было много подростков.Сам Порошенко обвинил в организации акции офис президента Украины и добавил, что не боится нынешнего главу государства Владимира Зеленского."Мы сегодня увидели, что русскоязычные титушки за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они (власти. — Прим. ред.) пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности", — написал Порошенко на Facebook.За день до акции протеста Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа —За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует и Порошенко. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук в сговоре с высшим руководством страны, включая Порошенко и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кроме того, в мае Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку предъявили подозрение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политика отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет.Сам оппозиционер отвергает все обвинения, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752986797.html

https://ria.ru/20211008/poroshenko-1753761621.html

https://ria.ru/20210927/ukraina-1752009604.html

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Кадры акции протеста у дома Порошенко под Киевом Участники акции протеста пытались прорваться в дом Порошенко под Киевом. 2021-10-10T10:11 true PT0M31S

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в мире, украина, петр порошенко, ирина геращенко, алексей гончаренко