10:11 10.10.2021 (обновлено: 12:30 10.10.2021)
Протестующие под Киевом пытались прорваться в дом Порошенко, заявили в Раде
Депутаты Геращенко и Гончаренко: протестующие пытались прорваться в дом Порошенко
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Участники акции протеста пытались прорваться в дом бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщила на Facebook депутат Верховной рады от его партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
Она назвала протестующих "титушками" и заявила, что их ночью набирали в соцсетях для работы за деньги.
"Неплохая картинка накануне саммита Украина — ЕС. Как там говорил Зеленский, он продвигает "агрессивную внешнюю политику"? Забыл добавить про безумную внутреннюю", — написала Геращенко на Facebook.
Ранее бывший советник экс-президента и депутат от той же фракции Юрий Бирюков рассказал, что в митинге у жилища Порошенко участвовали около 30 человек. По данным полиции, организаторами выступили две общественные организации.
Еще один член объединения Алексей Гончаренко заявил, что среди протестующих было много подростков.
"Вчера до поздней ночи под домом Петра Порошенко происходила плохо срежиссированная провокация, потому что другого на Банковой просто не в состоянии сделать. <...> Как оказалось, цена нападения на дом Порошенко — от 700 до 1000 гривен (26-38 долларов. — Прим. ред.). Именно такие суммы платили несовершеннолетним, чтобы они пришли и устроили там настоящий беспредел", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Сам Порошенко обвинил в организации акции офис президента Украины и добавил, что не боится нынешнего главу государства Владимира Зеленского.
"Мы сегодня увидели, что русскоязычные титушки за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они (власти. — Прим. ред.) пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности", — написал Порошенко на Facebook.
8 октября, 21:15Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком
За день до акции протеста Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа —За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует и Порошенко.
По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук в сговоре с высшим руководством страны, включая Порошенко и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Кроме того, в мае Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку предъявили подозрение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политика отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет.
Сам оппозиционер отвергает все обвинения, связывая их с политическим преследованием.