Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/poroshenko-1753862364.html
Протестующие под Киевом пытались прорваться в дом Порошенко, заявили в Раде
Протестующие под Киевом пытались прорваться в дом Порошенко, заявили в Раде - РИА Новости, 10.10.2021
Протестующие под Киевом пытались прорваться в дом Порошенко, заявили в Раде
Участники акции протеста пытались прорваться в дом бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщила на Facebook депутат Верховной рады от его партии... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:11
2021-10-10T12:30
в мире
украина
петр порошенко
ирина геращенко
алексей гончаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753867128_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9acd523763a5a0b24fb4bfbc39e4f34.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Участники акции протеста пытались прорваться в дом бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщила на Facebook депутат Верховной рады от его партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.Она назвала протестующих "титушками" и заявила, что их ночью набирали в соцсетях для работы за деньги."Неплохая картинка накануне саммита Украина — ЕС. Как там говорил Зеленский, он продвигает "агрессивную внешнюю политику"? Забыл добавить про безумную внутреннюю", — написала Геращенко на Facebook.Ранее бывший советник экс-президента и депутат от той же фракции Юрий Бирюков рассказал, что в митинге у жилища Порошенко участвовали около 30 человек. По данным полиции, организаторами выступили две общественные организации.Еще один член объединения Алексей Гончаренко заявил, что среди протестующих было много подростков.Сам Порошенко обвинил в организации акции офис президента Украины и добавил, что не боится нынешнего главу государства Владимира Зеленского."Мы сегодня увидели, что русскоязычные титушки за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они (власти. — Прим. ред.) пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности", — написал Порошенко на Facebook.За день до акции протеста Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа —За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует и Порошенко. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук в сговоре с высшим руководством страны, включая Порошенко и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кроме того, в мае Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку предъявили подозрение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политика отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет.Сам оппозиционер отвергает все обвинения, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752986797.html
https://ria.ru/20211008/poroshenko-1753761621.html
https://ria.ru/20210927/ukraina-1752009604.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры акции протеста у дома Порошенко под Киевом
Участники акции протеста пытались прорваться в дом Порошенко под Киевом.
2021-10-10T10:11
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753867128_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_097780cffb3502b37788a53aaef9ccb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, петр порошенко, ирина геращенко, алексей гончаренко
10:11 10.10.2021 (обновлено: 12:30 10.10.2021)
 
Протестующие под Киевом пытались прорваться в дом Порошенко, заявили в Раде

Депутаты Геращенко и Гончаренко: протестующие пытались прорваться в дом Порошенко

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Участники акции протеста пытались прорваться в дом бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщила на Facebook депутат Верховной рады от его партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
Она назвала протестующих "титушками" и заявила, что их ночью набирали в соцсетях для работы за деньги.
"Неплохая картинка накануне саммита Украина — ЕС. Как там говорил Зеленский, он продвигает "агрессивную внешнюю политику"? Забыл добавить про безумную внутреннюю", — написала Геращенко на Facebook.
Ранее бывший советник экс-президента и депутат от той же фракции Юрий Бирюков рассказал, что в митинге у жилища Порошенко участвовали около 30 человек. По данным полиции, организаторами выступили две общественные организации.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 13:36
Порошенко назвал офшорный скандал с Зеленским ударом по имиджу Украины
Еще один член объединения Алексей Гончаренко заявил, что среди протестующих было много подростков.

"Вчера до поздней ночи под домом Петра Порошенко происходила плохо срежиссированная провокация, потому что другого на Банковой просто не в состоянии сделать. <...> Как оказалось, цена нападения на дом Порошенко — от 700 до 1000 гривен (26-38 долларов. — Прим. ред.). Именно такие суммы платили несовершеннолетним, чтобы они пришли и устроили там настоящий беспредел", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Сам Порошенко обвинил в организации акции офис президента Украины и добавил, что не боится нынешнего главу государства Владимира Зеленского.
"Мы сегодня увидели, что русскоязычные титушки за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они (власти. — Прим. ред.) пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности", — написал Порошенко на Facebook.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 21:15
Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком
За день до акции протеста Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует и Порошенко.
По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук в сговоре с высшим руководством страны, включая Порошенко и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Кроме того, в мае Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку предъявили подозрение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политика отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет.
Сам оппозиционер отвергает все обвинения, связывая их с политическим преследованием.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 14:37
Телеканал Порошенко поздравил экс-президента роликом с "возвращением" Крыма
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоИрина ГеращенкоАлексей Гончаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния