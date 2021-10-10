https://ria.ru/20211010/pomosch-1753909859.html
Собчак поможет семьям погибших и пострадавших в ДТП в Сочи
Собчак поможет семьям погибших и пострадавших в ДТП в Сочи - РИА Новости, 10.10.2021
Собчак поможет семьям погибших и пострадавших в ДТП в Сочи
Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил РИА Новости, что телеведущая поможет семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T18:49
2021-10-10T18:49
2021-10-10T21:25
происшествия
дтп
сочи
ксения собчак
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил РИА Новости, что телеведущая поможет семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи."Да, это действительно так", - сказал Суханов, отвечая на вопрос, действительно ли Собчак окажет помощь пострадавшим.ДТП произошло накануне около девяти часов вечера на трассе между Адлером и Красной Поляной.Mercedes, в котором в аэропорт ехала телеведущая Ксения Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пассажирка которого погибла. Еще двух человек, находившихся в этой машине, госпитализировали.Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, Собчак и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители. Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.Кроме того, Mash опубликовал видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, держась за голову, видимых повреждений у нее нет.
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происшествия, дтп, сочи, ксения собчак, краснодарский край, volkswagen group, авто, адлер, mercedes, россия
18:49 10.10.2021 (обновлено: 21:25 10.10.2021)
Собчак поможет семьям погибших и пострадавших в ДТП в Сочи
Коммерческий директор Собчак Суханов: телеведущая поможет семьям пострадавших в ДТП в Сочи
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Коммерческий директор Ксении Собчак
Кирилл Суханов заявил РИА Новости, что телеведущая поможет семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи
.
"Да, это действительно так", - сказал Суханов, отвечая на вопрос, действительно ли Собчак окажет помощь пострадавшим.
ДТП произошло накануне около девяти часов вечера на трассе между Адлером
и Красной Поляной
.
Mercedes, в котором в аэропорт ехала телеведущая Ксения Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пассажирка которого погибла. Еще двух человек, находившихся в этой машине, госпитализировали.
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, Собчак и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители. Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.
Кроме того, Mash опубликовал видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, держась за голову, видимых повреждений у нее нет.