https://ria.ru/20211010/pogoda-1753861735.html

Воскресенье в Москве станет самым теплым днем октября

Воскресенье в Москве станет самым теплым днем октября - РИА Новости, 10.10.2021

Воскресенье в Москве станет самым теплым днем октября

Воскресенье станет самым теплым днем октября в Москве, "старое бабье лето" на пике, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T10:02

2021-10-10T10:02

2021-10-10T10:07

общество

москва

погода

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Воскресенье станет самым теплым днем октября в Москве, "старое бабье лето" на пике, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Старое бабье лето" сегодня на пике - тепло как в сентябре. Это будет самый тёплый день в этом октябре", - сказал Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что в воскресенье воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов.

https://ria.ru/20211010/pogoda-1753857524.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода