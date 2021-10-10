https://ria.ru/20211010/pogoda-1753861735.html
Воскресенье в Москве станет самым теплым днем октября
Воскресенье в Москве станет самым теплым днем октября - РИА Новости, 10.10.2021
Воскресенье в Москве станет самым теплым днем октября
Воскресенье станет самым теплым днем октября в Москве, "старое бабье лето" на пике, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:02
2021-10-10T10:02
2021-10-10T10:07
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674289_0:35:3203:1837_1920x0_80_0_0_4ae9f50330180e100318a06eaeb0037f.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Воскресенье станет самым теплым днем октября в Москве, "старое бабье лето" на пике, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Старое бабье лето" сегодня на пике - тепло как в сентябре. Это будет самый тёплый день в этом октябре", - сказал Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что в воскресенье воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов.
https://ria.ru/20211010/pogoda-1753857524.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674289_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_f2a54cb32519abbd182017b71f20d072.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
10:02 10.10.2021 (обновлено: 10:07 10.10.2021)
Воскресенье в Москве станет самым теплым днем октября
Синоптик рассказал, что воскресенье в Москве станет самым теплым днем октября