https://ria.ru/20211010/pogoda-1753857524.html

Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"

Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 10.10.2021

Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"

Небольшая облачность без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс пятнадцати градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T09:18

2021-10-10T09:18

2021-10-10T13:55

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Небольшая облачность без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс пятнадцати градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода опять миллион на миллион. Небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха плюс тринадцать-пятнадцать, в Подмосковье плюс десять-пятнадцать", — сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер западный, один-шесть метров в секунду.Атмосферное давление немного понизится и составит 759 миллиметров ртутного столба, что все равно выше нормы.

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода