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Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"
Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 10.10.2021
Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"
Небольшая облачность без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс пятнадцати градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T09:18
2021-10-10T13:55
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Небольшая облачность без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс пятнадцати градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода опять миллион на миллион. Небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха плюс тринадцать-пятнадцать, в Подмосковье плюс десять-пятнадцать", — сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер западный, один-шесть метров в секунду.Атмосферное давление немного понизится и составит 759 миллиметров ртутного столба, что все равно выше нормы.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
09:18 10.10.2021 (обновлено: 13:55 10.10.2021)
 
Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"

Синоптик Тишковец пообещал москвичам погоду "миллион на миллион"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке Декабрьского восстания в Москве
Отдыхающие в парке Декабрьского восстания в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Небольшая облачность без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, воздух прогреется до плюс пятнадцати градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода опять миллион на миллион. Небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха плюс тринадцать-пятнадцать, в Подмосковье плюс десять-пятнадцать", — сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер западный, один-шесть метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится и составит 759 миллиметров ртутного столба, что все равно выше нормы.
"Днем даже можно загореть": золотая осень в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

С началом октября в столичный регион вернулось солнце.

Люди фотографируются на Большой Оленьей улице в Москве
1 из 12

С началом октября в столичный регион вернулось солнце.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кот на лавочке у Новодевичьего монастыря.

Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
2 из 12

Кот на лавочке у Новодевичьего монастыря.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ясную и сухую погоду принес антициклон скандинавского происхождения.

Женщина с коляской во время прогулки в парке Красная Пресня в Москве
3 из 12

Ясную и сухую погоду принес антициклон скандинавского происхождения.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В центре погоды "Фобос" москвичам пообещали "полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом".

Прохожие в сквере на улице Гарибальди в Москве
4 из 12

В центре погоды "Фобос" москвичам пообещали "полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В свою очередь, глава Гидрометцентра сообщил, что в Европейской России температура может превысить 15 градусов.

Красная рябина в сквере на Ленинском проспекте в Москве.
5 из 12

В свою очередь, глава Гидрометцентра сообщил, что в Европейской России температура может превысить 15 градусов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце", — сказал Роман Вильфанд.

Отдыхающие на территории Новодевичьего монастыря в Москве
6 из 12

"Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце", — сказал Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода сохранится до конца рабочей недели.

Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте
7 из 12

Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода сохранится до конца рабочей недели.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Все эти дни можно будет наслаждаться золотой осенью.

Молодые люди на территории Новодевичьего монастыря в Москве
8 из 12

Все эти дни можно будет наслаждаться золотой осенью.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Погода начнет меняться во второй декаде месяца.

Девушка катается на велосипеде вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
9 из 12

Погода начнет меняться во второй декаде месяца.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Циклон принесет облака и осадки, а температура будет понижаться.

Женщина кормит уток в парке Красная Пресня в Москве
10 из 12

Циклон принесет облака и осадки, а температура будет понижаться.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Первого снега вперемешку с дождем можно ожидать к 20-м числам октября.

Огарь в пруду в парке Красная Пресня в Москве
11 из 12

Первого снега вперемешку с дождем можно ожидать к 20-м числам октября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Мужчина сидит под деревом в парке искусств "Музеон".

Мужчина сидит на солнце под деревом в парке искусств Музеон
12 из 12

Мужчина сидит под деревом в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 12

С началом октября в столичный регион вернулось солнце.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Кот на лавочке у Новодевичьего монастыря.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Ясную и сухую погоду принес антициклон скандинавского происхождения.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 12

В центре погоды "Фобос" москвичам пообещали "полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
5 из 12

В свою очередь, глава Гидрометцентра сообщил, что в Европейской России температура может превысить 15 градусов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
6 из 12

"Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце", — сказал Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода сохранится до конца рабочей недели.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Все эти дни можно будет наслаждаться золотой осенью.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Погода начнет меняться во второй декаде месяца.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Циклон принесет облака и осадки, а температура будет понижаться.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Первого снега вперемешку с дождем можно ожидать к 20-м числам октября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Мужчина сидит под деревом в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
 
Московская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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