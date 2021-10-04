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"Днем даже можно загореть": золотая осень в Москве
"Днем даже можно загореть": золотая осень в Москве - РИА Новости, 04.10.2021
"Днем даже можно загореть": золотая осень в Москве
В Москву вместе с золотой осенью пришло запоздалое бабье лето. Город под октябрьским солнцем — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.10.2021
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фото
осень
москва
погода
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В Москву вместе с золотой осенью пришло запоздалое бабье лето. Город под октябрьским солнцем — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, осень, москва, погода
17:00 04.10.2021 (обновлено: 18:14 04.10.2021)
 

"Днем даже можно загореть": золотая осень в Москве

Читать ria.ru в
В Москву вместе с золотой осенью пришло запоздалое бабье лето. Город под октябрьским солнцем — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

С началом октября в столичный регион вернулось солнце.

Люди фотографируются на Большой Оленьей улице в Москве
1 из 12

С началом октября в столичный регион вернулось солнце.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кот на лавочке у Новодевичьего монастыря.

Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
2 из 12

Кот на лавочке у Новодевичьего монастыря.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ясную и сухую погоду принес антициклон скандинавского происхождения.

Женщина с коляской во время прогулки в парке Красная Пресня в Москве
3 из 12

Ясную и сухую погоду принес антициклон скандинавского происхождения.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В центре погоды "Фобос" москвичам пообещали "полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом".

Прохожие в сквере на улице Гарибальди в Москве
4 из 12

В центре погоды "Фобос" москвичам пообещали "полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В свою очередь, глава Гидрометцентра сообщил, что в Европейской России температура может превысить 15 градусов.

Красная рябина в сквере на Ленинском проспекте в Москве.
5 из 12

В свою очередь, глава Гидрометцентра сообщил, что в Европейской России температура может превысить 15 градусов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце", — сказал Роман Вильфанд.

Отдыхающие на территории Новодевичьего монастыря в Москве
6 из 12

"Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце", — сказал Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода сохранится до конца рабочей недели.

Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте
7 из 12

Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода сохранится до конца рабочей недели.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Все эти дни можно будет наслаждаться золотой осенью.

Молодые люди на территории Новодевичьего монастыря в Москве
8 из 12

Все эти дни можно будет наслаждаться золотой осенью.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Погода начнет меняться во второй декаде месяца.

Девушка катается на велосипеде вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
9 из 12

Погода начнет меняться во второй декаде месяца.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Циклон принесет облака и осадки, а температура будет понижаться.

Женщина кормит уток в парке Красная Пресня в Москве
10 из 12

Циклон принесет облака и осадки, а температура будет понижаться.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Первого снега вперемешку с дождем можно ожидать к 20-м числам октября.

Огарь в пруду в парке Красная Пресня в Москве
11 из 12

Первого снега вперемешку с дождем можно ожидать к 20-м числам октября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Мужчина сидит под деревом в парке искусств "Музеон".

Мужчина сидит на солнце под деревом в парке искусств Музеон
12 из 12

Мужчина сидит под деревом в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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