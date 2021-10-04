"Днем даже можно загореть": золотая осень в Москве
С началом октября в столичный регион вернулось солнце.
С началом октября в столичный регион вернулось солнце.
Кот на лавочке у Новодевичьего монастыря.
Ясную и сухую погоду принес антициклон скандинавского происхождения.
Ясную и сухую погоду принес антициклон скандинавского происхождения.
В центре погоды "Фобос" москвичам пообещали "полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом".
В центре погоды "Фобос" москвичам пообещали "полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом".
В свою очередь, глава Гидрометцентра сообщил, что в Европейской России температура может превысить 15 градусов.
В свою очередь, глава Гидрометцентра сообщил, что в Европейской России температура может превысить 15 градусов.
"Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце", — сказал Роман Вильфанд.
"Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце", — сказал Роман Вильфанд.
Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода сохранится до конца рабочей недели.
Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода сохранится до конца рабочей недели.
Все эти дни можно будет наслаждаться золотой осенью.
Все эти дни можно будет наслаждаться золотой осенью.
Погода начнет меняться во второй декаде месяца.
Циклон принесет облака и осадки, а температура будет понижаться.
Циклон принесет облака и осадки, а температура будет понижаться.
Первого снега вперемешку с дождем можно ожидать к 20-м числам октября.
Первого снега вперемешку с дождем можно ожидать к 20-м числам октября.
Мужчина сидит под деревом в парке искусств "Музеон".
Мужчина сидит под деревом в парке искусств "Музеон".