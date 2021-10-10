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Спасатели извлекли тела шестерых погибших в авиакатастрофе в Татарстане

Спасатели извлекли тела шестерых погибших в авиакатастрофе в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021

Спасатели извлекли тела шестерых погибших в авиакатастрофе в Татарстане

Спасатели извлекли тела шестерых погибших при крушении легкомоторного самолета в Мензелинске, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:01

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2021-10-10T11:41

происшествия

республика татарстан (татарстан)

l-410

крушение самолета l-410 в татарстане

туризм

новости - туризм

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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Спасатели извлекли тела шестерых погибших при крушении легкомоторного самолета в Мензелинске, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.Сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинске поступило в 9.11. На борту, по предварительным данным, находились 23 человека. Семь пострадавших были извлечены из салона самолета и госпитализированы, один из них – в крайне тяжелом состоянии. На месте работают представители СК и прокуратуры."Шесть человек деблокированы без признаков жизни", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), l-410, крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм