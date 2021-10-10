https://ria.ru/20211010/pogibshie-1753866744.html
Спасатели извлекли тела шестерых погибших в авиакатастрофе в Татарстане
Спасатели извлекли тела шестерых погибших в авиакатастрофе в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021
Спасатели извлекли тела шестерых погибших в авиакатастрофе в Татарстане
Спасатели извлекли тела шестерых погибших при крушении легкомоторного самолета в Мензелинске, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:01
2021-10-10T11:01
2021-10-10T11:41
происшествия
республика татарстан (татарстан)
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
туризм
новости - туризм
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Спасатели извлекли тела шестерых погибших при крушении легкомоторного самолета в Мензелинске, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.Сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинске поступило в 9.11. На борту, по предварительным данным, находились 23 человека. Семь пострадавших были извлечены из салона самолета и госпитализированы, один из них – в крайне тяжелом состоянии. На месте работают представители СК и прокуратуры."Шесть человек деблокированы без признаков жизни", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, республика татарстан (татарстан), l-410, крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм
11:01 10.10.2021 (обновлено: 11:41 10.10.2021)
Спасатели извлекли тела шестерых погибших в авиакатастрофе в Татарстане
Спасатели извлекли тела шестерых погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане