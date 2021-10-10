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Сотрудника Пентагона обвинили в передаче данных по атомным подводным лодкам
Сотрудника Пентагона обвинили в передаче данных по атомным подводным лодкам - РИА Новости, 10.10.2021
Сотрудника Пентагона обвинили в передаче данных по атомным подводным лодкам
Власти США предъявили обвинения одному из сотрудников министерства ВМС в передаче другому государству секретной информации об атомных подводных лодках, сообщает РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T21:49
2021-10-10T21:49
2021-10-10T21:49
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения одному из сотрудников министерства ВМС в передаче другому государству секретной информации об атомных подводных лодках, сообщает американский минюст.Согласно его данным, в апреле 2020 года 42-летний Джонатан Тоэби, имеющий доступ к секретной информации, попытался связаться с иностранными властями, направив им письмо с предложением продать данные о силовых установках атомных субмарин ВМС США."Прошу вас перенаправить это письмо вашему агентству военной разведки. Я считаю, что эта информация представляет огромную важность для вашей страны. Это не обман", - гласило его письмо, выдержки из которого приводит газета Washington Post. Властям какой конкретно страны оно было адресовано, американский минюст не уточняет.На мужчину вышел сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США, представившийся иностранным агентом. При содействии своей жены Дианы обвиняемый несколько раз успел передать ему секретные данные, получив за них в сумме порядка 100 тысяч долларов в криптовалюте.В результате сотрудник министерства ВМС США вместе с женой были задержаны в штате Западная Вирджиния. За совершенные преступления им грозит пожизненное тюремное заключение.
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в мире, пентагон, сша, министерство юстиции сша, военно-морские силы сша, фбр
Сотрудника Пентагона обвинили в передаче данных по атомным подводным лодкам
Минюст США обвинил сотрудника Пентагона в передаче информации по атомным подводным лодкам